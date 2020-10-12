https://ria.ru/20201012/shveytsariya-1579414676.html

Швейцарская авиакомпания не будет сокращать число рейсов в Россию

Швейцарская национальная авиакомпания не планирует сокращать количество рейсов в Россию, после того как власти конфедерации внесли РФ в список неблагополучных... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T17:25

2020-10-12T17:25

2020-10-12T17:25

великобритания

турция

оаэ

мальдивы

киргизия

египет

танзания

казахстан

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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<strong>ЦЮРИХ, 12 окт — РИА Новости.</strong> Швейцарская национальная авиакомпания не планирует сокращать количество рейсов в Россию, после того как власти конфедерации внесли РФ в список неблагополучных из-за ситуации с COVID-19, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы перевозчика Елена Штерн.Швейцария с 12 октября включила Россию в список стран, по приезде из которых обязателен десятидневный карантин. Там уже числятся Канада, Грузия, Иран, Иордания, Словакия и Тунис."На данный момент никаких сокращений текущей частоты наших рейсов в Россию (аэропорт Домодедово) не планируется. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и дальнейшим развитием событий", — говорится в ответе Штерн на запрос РИА Новости.В начале сентября сообщалось об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией до четырех полетов в неделю: российская авиакомпания летает по маршруту Москва – Женева - Москва, швейцарская — по маршруту Цюрих – Москва - Цюрих.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени, кроме Швейцарии, также разрешены полеты в Турцию, Великобританию, Танзанию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Корею.

https://ria.ru/20201012/shveytsariya-1579371291.html

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оаэ

мальдивы

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танзания

казахстан

южная корея

белоруссия

москва

швейцария

цюрих

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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