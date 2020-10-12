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https://ria.ru/20201012/shveytsariya-1579414676.html
Швейцарская авиакомпания не будет сокращать число рейсов в Россию
Швейцарская национальная авиакомпания не планирует сокращать количество рейсов в Россию, после того как власти конфедерации внесли РФ в список неблагополучных... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T17:25
2020-10-12T17:25
великобритания
турция
оаэ
мальдивы
киргизия
египет
танзания
казахстан
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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<strong>ЦЮРИХ, 12 окт — РИА Новости.</strong> Швейцарская национальная авиакомпания не планирует сокращать количество рейсов в Россию, после того как власти конфедерации внесли РФ в список неблагополучных из-за ситуации с COVID-19, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы перевозчика Елена Штерн.Швейцария с 12 октября включила Россию в список стран, по приезде из которых обязателен десятидневный карантин. Там уже числятся Канада, Грузия, Иран, Иордания, Словакия и Тунис."На данный момент никаких сокращений текущей частоты наших рейсов в Россию (аэропорт Домодедово) не планируется. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и дальнейшим развитием событий", — говорится в ответе Штерн на запрос РИА Новости.В начале сентября сообщалось об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией до четырех полетов в неделю: российская авиакомпания летает по маршруту Москва – Женева - Москва, швейцарская — по маршруту Цюрих – Москва - Цюрих.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени, кроме Швейцарии, также разрешены полеты в Турцию, Великобританию, Танзанию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Корею.
https://ria.ru/20201012/shveytsariya-1579371291.html
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великобритания, турция, оаэ, мальдивы, киргизия, египет, танзания, казахстан, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, южная корея, белоруссия, туризм, туристы, новости - туризм, москва, швейцария, цюрих

Швейцарская авиакомпания не будет сокращать число рейсов в Россию

17:25 12.10.2020
 
© Fotolia / Santosha57Цюрих, Швейцария
Цюрих, Швейцария - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Fotolia / Santosha57
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 12 окт — РИА Новости. Швейцарская национальная авиакомпания не планирует сокращать количество рейсов в Россию, после того как власти конфедерации внесли РФ в список неблагополучных из-за ситуации с COVID-19, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы перевозчика Елена Штерн.
Швейцария с 12 октября включила Россию в список стран, по приезде из которых обязателен десятидневный карантин. Там уже числятся Канада, Грузия, Иран, Иордания, Словакия и Тунис.
"На данный момент никаких сокращений текущей частоты наших рейсов в Россию (аэропорт Домодедово) не планируется. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и дальнейшим развитием событий", — говорится в ответе Штерн на запрос РИА Новости.
В начале сентября сообщалось об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией до четырех полетов в неделю: российская авиакомпания летает по маршруту Москва – Женева - Москва, швейцарская — по маршруту Цюрих – Москва - Цюрих.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени, кроме Швейцарии, также разрешены полеты в Турцию, Великобританию, Танзанию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Корею.
Вид на город Веве со стороны Женевского озера - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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