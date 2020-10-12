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Туризм
https://ria.ru/20201012/shveytsariya-1579371291.html
Швейцария вновь обязала прибывших из России проходить карантин
Швейцария вновь включила Россию в список стран с высоким риском заражения COVID-19, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T12:15
2020-10-12T12:15
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
швейцария
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. </strong>Швейцария вновь включила Россию в список стран с высоким риском заражения COVID-19, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52960.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Федеральное управление здравоохранения 9 октября обновило список стран, граждане которых с 12 октября должны соблюдать обязательный десятидневный карантин. Спустя два месяца в него снова включена Россия. Всего в этом перечне находится 61 государство.Согласно правилам въезда в Швейцарию, россияне должны заявить о своем прибытии в компетентный кантональный орган в течение двух дней и оставаться в своем доме или другом жилье, например, отеле, в течение десяти дней.Нарушителям грозит штраф в десят тысяч франков (около 11 тысяч долларов).Отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус не снимает требование карантина и не сокращает продолжительность изоляции. "Потому что он не исключает заражения коронавирусом", — считают местные эпидемиологи.Между двумя странами 15 августа было возобновлено прямое авиасообщение. Однако россияне не могут посещать Швейцарию с туристическими целями. Въезд разрешен только гражданам с видом на жительство и лицам, у которых есть разрешение на длительное обучение или лечение.
https://ria.ru/20201012/argentina-1579367459.html
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, швейцария

Швейцария вновь обязала прибывших из России проходить карантин

12:15 12.10.2020
 
CC BY 3.0 / Norbert Aepli, Switzerland / Vevey from Lake Geneva, Switzerland. Location see geotag.Вид на город Веве со стороны Женевского озера
Вид на город Веве со стороны Женевского озера - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
CC BY 3.0 / Norbert Aepli, Switzerland / Vevey from Lake Geneva, Switzerland. Location see geotag.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Швейцария вновь включила Россию в список стран с высоким риском заражения COVID-19, сообщает АТОР.
Федеральное управление здравоохранения 9 октября обновило список стран, граждане которых с 12 октября должны соблюдать обязательный десятидневный карантин. Спустя два месяца в него снова включена Россия. Всего в этом перечне находится 61 государство.
Согласно правилам въезда в Швейцарию, россияне должны заявить о своем прибытии в компетентный кантональный орган в течение двух дней и оставаться в своем доме или другом жилье, например, отеле, в течение десяти дней.
Нарушителям грозит штраф в десят тысяч франков (около 11 тысяч долларов).
Отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус не снимает требование карантина и не сокращает продолжительность изоляции. "Потому что он не исключает заражения коронавирусом", — считают местные эпидемиологи.
Между двумя странами 15 августа было возобновлено прямое авиасообщение. Однако россияне не могут посещать Швейцарию с туристическими целями. Въезд разрешен только гражданам с видом на жительство и лицам, у которых есть разрешение на длительное обучение или лечение.
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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