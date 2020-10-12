https://ria.ru/20201012/shvetsiya-1579454498.html

В РПЦ прокомментировали случай в Швеции, где ученику сказали снять крест

В Московском патриархате назвали произволом и посягательством на религиозную свободу недавний инцидент в шведской школе, где ученика во время фотографирования... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T17:39

2020-10-12T17:39

2020-10-12T17:39

религия и мировоззрение

вахтанг кипшидзе

московский патриархат

новости - религия и мировоззрение

европейский суд

швеция

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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.</strong> В Московском патриархате назвали произволом и посягательством на религиозную свободу недавний инцидент в шведской школе, где ученика во время фотографирования попросили снять нательный крестик.Ранее шведское христианское издание "Dagen" сообщило о том, что этой осенью во время классного фотографирования в одной из школ Швеции 15-летнего подростка попросили снять цепочку с крестом. По словам самого ученика, его об этом попросила фотограф. Свои действия она аргументировала тем, что христианский символ может быть оскорбителен для других учащихся, особенно если он окажется в школьном альбоме. При этом издание отмечает, что одноклассницам подростка разрешили не снимать их религиозные символы - хиджабы и чадры."Все попытки ограничить присутствие христианской символики в публичном пространстве мы рассматриваем как грубое нарушение прав человека. Какое-либо принуждение к тому, чтобы человек отказался носить крест - это неприкрытое посягательство на религиозную свободу, напоминающее нам времена безбожного режима", - заявил РИА Новости глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.В связи с этим он напомнил о громком деле коптской христианки Нади Эвейды, сотрудницы авиакомпании British Airways, которая через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге добилась права носить нательный крест на работе. Эвейда была уволена в 2006 году, а через шесть лет, после долгих разбирательств, ЕСПЧ встал на ее сторону."Надеюсь, что у шведских христиан хватит политической воли и мотивации для того, чтобы защитить права своих собратьев по вере от произвола и беззакония каких-то мелких школьных функционеров, которые после прочтения каких-то неумных методичек о политкорректности "заболели" христианофобией", - добавил Кипшидзе.

https://ria.ru/20200921/biarrits-1577533855.html

Corneliu Codreanu Жесть и это происходит в христианской стране , это дно 29

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вахтанг кипшидзе, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, европейский суд, швеция