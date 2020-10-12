https://ria.ru/20201012/shtraf-1579362595.html
В Москве выписали более двух тысяч штрафов за несоблюдение мер по COVID
Роспотребнадзор с начала мая вынес более 2 тысяч постановлений о штрафах на общую сумму более 25 миллионов рублей за несоблюдение COVID-требований в Москве,... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T10:39
2020-10-12T10:39
2020-10-12T10:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> с начала мая вынес более 2 тысяч постановлений о штрафах на общую сумму более 25 миллионов рублей за несоблюдение COVID-требований в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, говорится на официальном сайте управления Роспотребнадзора по столице.Как рассказали в ведомстве, чаще приостанавливалась работа объектов торговли, реже − предприятий общественного питания, промышленных объектов, частных детских садов, салонов красоты, ночных клубов и офисов.Роспотребнадзор в воскресенье, 11 октября провёл 17 проверок: в двух театрах, 8 магазинах крупных торговых центров, фитнес-центре, МФЦ, бизнес-центре, салонах красоты.Уточняется, что в театре отсутствовала социальная разметка в туалетных комнатах и отмечались нарушения дезинфекционного режима. В бизнес-центре "Кутузов-Тауэр" отсутствуют рециркуляторы для обеззараживания воздуха, а санитайзеры установлены не на всех этажах. В одном из четырёх проверенных салонов красоты на Ереванской улице не проводится входной контроль, термометрия персонала и посетителей и исследования работников на наличие коронавируса.По всем установленным нарушениям возбуждены административные дела по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность на должностных лиц в виде штрафа в размере до 150 тысяч рублей, на юридических лиц - до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
https://radiosputnik.ria.ru/20201011/teatr-shtraf-1579292072.html
https://ria.ru/20201005/maski-1578212978.html
https://ria.ru/20201003/klub-1578141325.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор
с начала мая вынес более 2 тысяч постановлений о штрафах на общую сумму более 25 миллионов рублей за несоблюдение COVID-требований в Москве
, говорится на официальном сайте управления Роспотребнадзора по столице.
"С начала мая 2020 года управлением проведено 1602 проверки, нарушения установлены на 1260 объектах. К административной ответственности привлечено 2257 виновных лиц. Вынесено 2052 постановления о наложении штрафа на общую сумму около 25 миллионов рублей, приостановлена деятельность 205 объектов", — говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, чаще приостанавливалась работа объектов торговли, реже − предприятий общественного питания, промышленных объектов, частных детских садов, салонов красоты, ночных клубов и офисов.
Роспотребнадзор в воскресенье, 11 октября провёл 17 проверок: в двух театрах, 8 магазинах крупных торговых центров, фитнес-центре, МФЦ, бизнес-центре, салонах красоты.
"Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции не выполнялись на трех объектах: Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова", в бизнес-центре и в одном из салонов красоты", - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что в театре отсутствовала социальная разметка в туалетных комнатах и отмечались нарушения дезинфекционного режима. В бизнес-центре "Кутузов-Тауэр" отсутствуют рециркуляторы для обеззараживания воздуха, а санитайзеры установлены не на всех этажах. В одном из четырёх проверенных салонов красоты на Ереванской улице не проводится входной контроль, термометрия персонала и посетителей и исследования работников на наличие коронавируса.
"При обследовании 15 автобусов на 6 регулярных маршрутах транспортной компании ООО "Трансавтолиз" и 13 автобусов на 4 маршрутах компании ООО "Альфа Грант" установлено, что водителями автобусов при перевозке пассажиров не соблюдается масочно-перчаточный режим, допускается посадка и перевозка пассажиров без масок и перчаток", - добавили в ведомстве.
По всем установленным нарушениям возбуждены административные дела по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность на должностных лиц в виде штрафа в размере до 150 тысяч рублей, на юридических лиц - до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.