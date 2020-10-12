https://ria.ru/20201012/shtraf-1579362595.html

В Москве выписали более двух тысяч штрафов за несоблюдение мер по COVID

Роспотребнадзор с начала мая вынес более 2 тысяч постановлений о штрафах на общую сумму более 25 миллионов рублей за несоблюдение COVID-требований в Москве,... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T10:39

2020-10-12T10:39

2020-10-12T10:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> с начала мая вынес более 2 тысяч постановлений о штрафах на общую сумму более 25 миллионов рублей за несоблюдение COVID-требований в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, говорится на официальном сайте управления Роспотребнадзора по столице.Как рассказали в ведомстве, чаще приостанавливалась работа объектов торговли, реже − предприятий общественного питания, промышленных объектов, частных детских садов, салонов красоты, ночных клубов и офисов.Роспотребнадзор в воскресенье, 11 октября провёл 17 проверок: в двух театрах, 8 магазинах крупных торговых центров, фитнес-центре, МФЦ, бизнес-центре, салонах красоты.Уточняется, что в театре отсутствовала социальная разметка в туалетных комнатах и отмечались нарушения дезинфекционного режима. В бизнес-центре "Кутузов-Тауэр" отсутствуют рециркуляторы для обеззараживания воздуха, а санитайзеры установлены не на всех этажах. В одном из четырёх проверенных салонов красоты на Ереванской улице не проводится входной контроль, термометрия персонала и посетителей и исследования работников на наличие коронавируса.По всем установленным нарушениям возбуждены административные дела по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность на должностных лиц в виде штрафа в размере до 150 тысяч рублей, на юридических лиц - до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

https://radiosputnik.ria.ru/20201011/teatr-shtraf-1579292072.html

https://ria.ru/20201005/maski-1578212978.html

https://ria.ru/20201003/klub-1578141325.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество