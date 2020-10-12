https://ria.ru/20201012/shkaf-1579416953.html

Эксперты рассказали о шансах на восстановление найденной в шкафу девочки

Найденная в шкафу на Урале шестимесячная девочка может восстановиться после дистрофии без последствий для здоровья, если у нее нет каких-то патологий,... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T14:45

2020-10-12T14:45

2020-10-12T14:45

следственный комитет россии (ск рф)

первый мгму имени сеченова

свердловская область

карпинск

екатеринбург

общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Найденная в шкафу на Урале шестимесячная девочка может восстановиться после дистрофии без последствий для здоровья, если у нее нет каких-то патологий, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.Изморенного голодом младенца, которого с рождения прятала в шкафу жительница <a href="http://ria.ru/location_Karpinsk/" target="_blank" data-auto="true">Карпинска</a> <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>, нашли пришедшие в гости подруги матери. Они забрали девочку и сообщили в полицию. По данным прокуратуры, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывая ее от знакомых. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены. Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, также заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. Вечером 9 октября вертолет доставил ребенка в больницу <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a>, его состояние стабильно. Медики диагностировали дистрофию третьей степени.С ним согласна и профессор, педиатр, невролог Университетской детской клинической больницы Первого <a href="http://ria.ru/organization_Pervyjj_MGMU_imeni_Sechenova/" target="_blank" data-auto="true">МГМУ</a> им. Сеченова, член Национальной ассоциации интегративной медицины Лусине Хачатрян. Она отметила, что, если у ребенка нет патологий развития, только истощение, то при правильной коррекции можно полностью возместить ребенку вес и гиповитаминозы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201010/kozhevnikova-1579169453.html

https://ria.ru/20201009/mest-muzhu-pyat-mesyatsev-mat-derzhala-novorozhdennuyu-v-shkafu-1579090693.html

lyuda.terenteva.55 Быстрого восстановления и крепкого здоровья малышке. Господи, спаси, сохрани и благослови дитя твое. 15

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свердловская область

карпинск

екатеринбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), первый мгму имени сеченова, свердловская область, карпинск, екатеринбург, общество