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https://ria.ru/20201012/shkaf-1579416953.html
Эксперты рассказали о шансах на восстановление найденной в шкафу девочки
Найденная в шкафу на Урале шестимесячная девочка может восстановиться после дистрофии без последствий для здоровья, если у нее нет каких-то патологий,... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T14:45
2020-10-12T14:45
следственный комитет россии (ск рф)
первый мгму имени сеченова
свердловская область
карпинск
екатеринбург
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Найденная в шкафу на Урале шестимесячная девочка может восстановиться после дистрофии без последствий для здоровья, если у нее нет каких-то патологий, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.Изморенного голодом младенца, которого с рождения прятала в шкафу жительница <a href="http://ria.ru/location_Karpinsk/" target="_blank" data-auto="true">Карпинска</a> <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>, нашли пришедшие в гости подруги матери. Они забрали девочку и сообщили в полицию. По данным прокуратуры, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывая ее от знакомых. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены. Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, также заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. Вечером 9 октября вертолет доставил ребенка в больницу <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a>, его состояние стабильно. Медики диагностировали дистрофию третьей степени.С ним согласна и профессор, педиатр, невролог Университетской детской клинической больницы Первого <a href="http://ria.ru/organization_Pervyjj_MGMU_imeni_Sechenova/" target="_blank" data-auto="true">МГМУ</a> им. Сеченова, член Национальной ассоциации интегративной медицины Лусине Хачатрян. Она отметила, что, если у ребенка нет патологий развития, только истощение, то при правильной коррекции можно полностью возместить ребенку вес и гиповитаминозы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201010/kozhevnikova-1579169453.html
https://ria.ru/20201009/mest-muzhu-pyat-mesyatsev-mat-derzhala-novorozhdennuyu-v-shkafu-1579090693.html
Быстрого восстановления и крепкого здоровья малышке. Господи, спаси, сохрани и благослови дитя твое.
15
2
свердловская область
карпинск
екатеринбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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следственный комитет россии (ск рф), первый мгму имени сеченова, свердловская область, карпинск, екатеринбург, общество

Эксперты рассказали о шансах на восстановление найденной в шкафу девочки

14:45 12.10.2020
 
Фотография девочки, которую с рождения держали в шкафу
Фотография девочки, которую с рождения держали в шкафу - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Найденная в шкафу на Урале шестимесячная девочка может восстановиться после дистрофии без последствий для здоровья, если у нее нет каких-то патологий, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Изморенного голодом младенца, которого с рождения прятала в шкафу жительница Карпинска Свердловской области, нашли пришедшие в гости подруги матери. Они забрали девочку и сообщили в полицию. По данным прокуратуры, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывая ее от знакомых. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, также заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. Вечером 9 октября вертолет доставил ребенка в больницу Екатеринбурга, его состояние стабильно. Медики диагностировали дистрофию третьей степени.
Мария Кожевникова на пленарном заседании нижней палаты российского парламента - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 13:54
Куда смотрели? Кожевникова нашла виновных в ситуации с малышкой в шкафу
"Сейчас очень трудно предположить, прогнозы вообще очень тяжела вещь, поэтому если сейчас будет нормальная коррекция питания, она будет получать питательные вещества и для головного мозга, и для мышечной ткани, то, может быть, никаких последствий и не будет", - рассказал заведующий кафедрой поликлинической и неотложной педиатрии педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Борис Блохин.
С ним согласна и профессор, педиатр, невролог Университетской детской клинической больницы Первого МГМУ им. Сеченова, член Национальной ассоциации интегративной медицины Лусине Хачатрян. Она отметила, что, если у ребенка нет патологий развития, только истощение, то при правильной коррекции можно полностью возместить ребенку вес и гиповитаминозы.
"Это очень сложно сказать, потому что помимо дефицита веса у данного ребенка, у него могут быть еще какие-то пороки развития, предположим. Все зависит от исходного состояния... Но если у ребенка есть какое-то сопутствующее заболевание, то это решается индивидуально, только когда смотрят ребенка. Если он находится в больничных условиях, то в этой ситуации можно полностью компенсировать состояние", - добавила Хачатрян.
Месть мужу: пять месяцев мать держала новорожденную в шкафу - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 18:24
Месть мужу: пять месяцев мать держала новорожденную в шкафуПервые пять месяцев жизни Полина провела в шкафу, где ее держала мать. Женщина заявила, что ребенок умер во время домашних родов. Девочка находилась в заточении практически без воды и еды. Сейчас малышку выхаживают врачи, а против 37-летней жительницы Карпинска возбуждено уголовное дело.
 
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Следственный комитет России (СК РФ)Первый МГМУ имени СеченоваСвердловская областьКарпинскЕкатеринбургОбщество
 
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