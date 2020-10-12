Эксперты рассказали о шансах на восстановление найденной в шкафу девочки
Фотография девочки, которую с рождения держали в шкафу
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Найденная в шкафу на Урале шестимесячная девочка может восстановиться после дистрофии без последствий для здоровья, если у нее нет каких-то патологий, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Изморенного голодом младенца, которого с рождения прятала в шкафу жительница Карпинска Свердловской области, нашли пришедшие в гости подруги матери. Они забрали девочку и сообщили в полицию. По данным прокуратуры, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывая ее от знакомых. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, также заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. Вечером 9 октября вертолет доставил ребенка в больницу Екатеринбурга, его состояние стабильно. Медики диагностировали дистрофию третьей степени.
"Сейчас очень трудно предположить, прогнозы вообще очень тяжела вещь, поэтому если сейчас будет нормальная коррекция питания, она будет получать питательные вещества и для головного мозга, и для мышечной ткани, то, может быть, никаких последствий и не будет", - рассказал заведующий кафедрой поликлинической и неотложной педиатрии педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Борис Блохин.
С ним согласна и профессор, педиатр, невролог Университетской детской клинической больницы Первого МГМУ им. Сеченова, член Национальной ассоциации интегративной медицины Лусине Хачатрян. Она отметила, что, если у ребенка нет патологий развития, только истощение, то при правильной коррекции можно полностью возместить ребенку вес и гиповитаминозы.
"Это очень сложно сказать, потому что помимо дефицита веса у данного ребенка, у него могут быть еще какие-то пороки развития, предположим. Все зависит от исходного состояния... Но если у ребенка есть какое-то сопутствующее заболевание, то это решается индивидуально, только когда смотрят ребенка. Если он находится в больничных условиях, то в этой ситуации можно полностью компенсировать состояние", - добавила Хачатрян.
9 октября, 18:24Месть мужу: пять месяцев мать держала новорожденную в шкафуПервые пять месяцев жизни Полина провела в шкафу, где ее держала мать. Женщина заявила, что ребенок умер во время домашних родов. Девочка находилась в заточении практически без воды и еды. Сейчас малышку выхаживают врачи, а против 37-летней жительницы Карпинска возбуждено уголовное дело.