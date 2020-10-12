https://ria.ru/20201012/shkaf-1579345461.html

Медики рассказали о состоянии девочки, которую мать прятала в шкафу

Состояние шестимесячной девочки, которую мать с рождения прятала в шкафу в свердловском городе Карпинск, оценивается медиками как стабильное, сообщили РИА... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T08:27

2020-10-12T08:27

2020-10-12T11:56

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

куйбышев

карпинск

екатеринбург

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт – РИА Новости.</strong> Состояние шестимесячной девочки, которую мать с рождения прятала в шкафу в свердловском городе <a href="http://ria.ru/location_Karpinsk/" target="_blank" data-auto="true">Карпинск</a>, оценивается медиками как стабильное, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе областной детской клинической больницы №1.Младенца, который лежал в шкафу, нашли подруги матери, которые пришли к ней в гости, они забрали девочку и сообщили о произошедшем в полицию. Полиция возбудила уголовное дело. Как сообщали агентству в пресс-службе областного главка МВД, женщина также воспитывает еще мальчика 13 лет и трехлетнюю девочку, семья на учете в ПДН не состояла, жалоб со стороны соседей на нее не поступало. Вечером в пятницу вертолет доставил ребенка в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбург</a>.Ранее врачи отмечали, что девочка доставлена в Екатеринбург в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания, ее вес - всего 3 килограмма 100 граммов.Председатель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> поставил на контроль в центральном аппарате СК России ход проверки инцидента с шестимесячной девочкой, которую мать с рождения прятала в шкафу в свердловском городе Карпинск, сообщается на сайте ведомства.Согласно материалам уголовного дела, в квартире дома по улице <a href="http://ria.ru/location_Kujjbyshev/" target="_blank" data-auto="true">Куйбышева</a> в Карпинске несколько знакомых хозяйки жилища обнаружили новорождённую девочку в истощённом состоянии. Следователи завели дело по статье УК РФ "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии".Врачи готовятся перевести шестимесячную девочку из реанимации в педиатрическое отделение, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе областной детской клинической больницы №1.Пресс-секретарь детской областной больницы уточнила, что девочка уже ест лечебную молочную смесь энтерально.Свердловские следователи рассмотрят вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления уголовного дела об истязании младенца, которого мать с рождения прятала в шкафу в свердловском Карпинске, сообщает в понедельник пресс-служба регионального СК РФ.

https://ria.ru/20201009/mest-muzhu-pyat-mesyatsev-mat-derzhala-novorozhdennuyu-v-shkafu-1579090693.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201010/kozhevnikova-1579169453.html

https://ria.ru/20201009/rebenok-1579085378.html

4

куйбышев

карпинск

екатеринбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, куйбышев, карпинск, екатеринбург, происшествия