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Медики рассказали о состоянии девочки, которую мать прятала в шкафу
Состояние шестимесячной девочки, которую мать с рождения прятала в шкафу в свердловском городе Карпинск, оценивается медиками как стабильное, сообщили РИА... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T08:27
2020-10-12T11:56
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
куйбышев
карпинск
екатеринбург
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт – РИА Новости.</strong> Состояние шестимесячной девочки, которую мать с рождения прятала в шкафу в свердловском городе <a href="http://ria.ru/location_Karpinsk/" target="_blank" data-auto="true">Карпинск</a>, оценивается медиками как стабильное, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе областной детской клинической больницы №1.Младенца, который лежал в шкафу, нашли подруги матери, которые пришли к ней в гости, они забрали девочку и сообщили о произошедшем в полицию. Полиция возбудила уголовное дело. Как сообщали агентству в пресс-службе областного главка МВД, женщина также воспитывает еще мальчика 13 лет и трехлетнюю девочку, семья на учете в ПДН не состояла, жалоб со стороны соседей на нее не поступало. Вечером в пятницу вертолет доставил ребенка в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбург</a>.Ранее врачи отмечали, что девочка доставлена в Екатеринбург в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания, ее вес - всего 3 килограмма 100 граммов.Председатель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> поставил на контроль в центральном аппарате СК России ход проверки инцидента с шестимесячной девочкой, которую мать с рождения прятала в шкафу в свердловском городе Карпинск, сообщается на сайте ведомства.Согласно материалам уголовного дела, в квартире дома по улице <a href="http://ria.ru/location_Kujjbyshev/" target="_blank" data-auto="true">Куйбышева</a> в Карпинске несколько знакомых хозяйки жилища обнаружили новорождённую девочку в истощённом состоянии. Следователи завели дело по статье УК РФ "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии".Врачи готовятся перевести шестимесячную девочку из реанимации в педиатрическое отделение, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе областной детской клинической больницы №1.Пресс-секретарь детской областной больницы уточнила, что девочка уже ест лечебную молочную смесь энтерально.Свердловские следователи рассмотрят вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления уголовного дела об истязании младенца, которого мать с рождения прятала в шкафу в свердловском Карпинске, сообщает в понедельник пресс-служба регионального СК РФ.
https://ria.ru/20201009/mest-muzhu-pyat-mesyatsev-mat-derzhala-novorozhdennuyu-v-shkafu-1579090693.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201010/kozhevnikova-1579169453.html
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, куйбышев, карпинск, екатеринбург, происшествия

Медики рассказали о состоянии девочки, которую мать прятала в шкафу

08:27 12.10.2020 (обновлено: 11:56 12.10.2020)
 
Фотография девочки, которую с рождения держали в шкафу
Фотография девочки, которую с рождения держали в шкафу - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Состояние шестимесячной девочки, которую мать с рождения прятала в шкафу в свердловском городе Карпинск, оценивается медиками как стабильное, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе областной детской клинической больницы №1.
Младенца, который лежал в шкафу, нашли подруги матери, которые пришли к ней в гости, они забрали девочку и сообщили о произошедшем в полицию. Полиция возбудила уголовное дело. Как сообщали агентству в пресс-службе областного главка МВД, женщина также воспитывает еще мальчика 13 лет и трехлетнюю девочку, семья на учете в ПДН не состояла, жалоб со стороны соседей на нее не поступало. Вечером в пятницу вертолет доставил ребенка в Екатеринбург.
"Состояние стабильное. Она ест, пьет, играет", - сказала собеседница агентства.
Ранее врачи отмечали, что девочка доставлена в Екатеринбург в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания, ее вес - всего 3 килограмма 100 граммов.
Месть мужу: пять месяцев мать держала новорожденную в шкафу - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 18:24
Месть мужу: пять месяцев мать держала новорожденную в шкафуПервые пять месяцев жизни Полина провела в шкафу, где ее держала мать. Женщина заявила, что ребенок умер во время домашних родов. Девочка находилась в заточении практически без воды и еды. Сейчас малышку выхаживают врачи, а против 37-летней жительницы Карпинска возбуждено уголовное дело.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК России ход проверки инцидента с шестимесячной девочкой, которую мать с рождения прятала в шкафу в свердловском городе Карпинск, сообщается на сайте ведомства.
Согласно материалам уголовного дела, в квартире дома по улице Куйбышева в Карпинске несколько знакомых хозяйки жилища обнаружили новорождённую девочку в истощённом состоянии. Следователи завели дело по статье УК РФ "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии".
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел по ряду резонансных происшествий, о которых стало известно из средств массовой информации", - говорится в сообщении.
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Врачи готовятся перевести шестимесячную девочку из реанимации в педиатрическое отделение, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе областной детской клинической больницы №1.
"Специалисты планируют перевести ребенка из отделения реанимации в педиатрическое отделение", - сказала собеседница агентства.
Пресс-секретарь детской областной больницы уточнила, что девочка уже ест лечебную молочную смесь энтерально.
Свердловские следователи рассмотрят вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления уголовного дела об истязании младенца, которого мать с рождения прятала в шкафу в свердловском Карпинске, сообщает в понедельник пресс-служба регионального СК РФ.
"Допрошен ряд свидетелей, назначена судебная медицинская экспертиза для выяснения степени тяжести вреда, причинённого здоровью ребенка. По результатам медицинской экспертизы, в дальнейшем в ходе следствия будет рассмотрен вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления – покушение на убийство малолетнего ребёнка", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинКуйбышевКарпинскЕкатеринбургПроисшествия
 
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