Медики рассказали о состоянии девочки, которую мать прятала в шкафу
08:27 12.10.2020 (обновлено: 11:56 12.10.2020)
Фотография девочки, которую с рождения держали в шкафу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Состояние шестимесячной девочки, которую мать с рождения прятала в шкафу в свердловском городе Карпинск, оценивается медиками как стабильное, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе областной детской клинической больницы №1.
Младенца, который лежал в шкафу, нашли подруги матери, которые пришли к ней в гости, они забрали девочку и сообщили о произошедшем в полицию. Полиция возбудила уголовное дело. Как сообщали агентству в пресс-службе областного главка МВД, женщина также воспитывает еще мальчика 13 лет и трехлетнюю девочку, семья на учете в ПДН не состояла, жалоб со стороны соседей на нее не поступало. Вечером в пятницу вертолет доставил ребенка в Екатеринбург.
"Состояние стабильное. Она ест, пьет, играет", - сказала собеседница агентства.
Ранее врачи отмечали, что девочка доставлена в Екатеринбург в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания, ее вес - всего 3 килограмма 100 граммов.
9 октября, 18:24Месть мужу: пять месяцев мать держала новорожденную в шкафуПервые пять месяцев жизни Полина провела в шкафу, где ее держала мать. Женщина заявила, что ребенок умер во время домашних родов. Девочка находилась в заточении практически без воды и еды. Сейчас малышку выхаживают врачи, а против 37-летней жительницы Карпинска возбуждено уголовное дело.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК России ход проверки инцидента с шестимесячной девочкой, которую мать с рождения прятала в шкафу в свердловском городе Карпинск, сообщается на сайте ведомства.
Согласно материалам уголовного дела, в квартире дома по улице Куйбышева в Карпинске несколько знакомых хозяйки жилища обнаружили новорождённую девочку в истощённом состоянии. Следователи завели дело по статье УК РФ "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии".
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел по ряду резонансных происшествий, о которых стало известно из средств массовой информации", - говорится в сообщении.
Врачи готовятся перевести шестимесячную девочку из реанимации в педиатрическое отделение, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе областной детской клинической больницы №1.
"Специалисты планируют перевести ребенка из отделения реанимации в педиатрическое отделение", - сказала собеседница агентства.
Пресс-секретарь детской областной больницы уточнила, что девочка уже ест лечебную молочную смесь энтерально.
Свердловские следователи рассмотрят вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления уголовного дела об истязании младенца, которого мать с рождения прятала в шкафу в свердловском Карпинске, сообщает в понедельник пресс-служба регионального СК РФ.
"Допрошен ряд свидетелей, назначена судебная медицинская экспертиза для выяснения степени тяжести вреда, причинённого здоровью ребенка. По результатам медицинской экспертизы, в дальнейшем в ходе следствия будет рассмотрен вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления – покушение на убийство малолетнего ребёнка", - говорится в сообщении.