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Турецкое судно отправится на сейсморазведку недалеко от островов Греции
Турецкое судно Oruc Reis будет с 12 до 22 октября заниматься сейсмической разведкой в Восточном Средиземноморье, недалеко от островов Греции, сообщает... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T03:44
2020-10-12T06:38
мевлют чавушоглу
мид греции‎
кипр
греция
турция
афины
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Турецкое судно Oruc Reis будет с 12 до 22 октября заниматься сейсмической разведкой в Восточном Средиземноморье, недалеко от островов <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a>, сообщает управление океанографии, гидрографии и навигации военно-морских сил <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>.Турция выпустила очередное международное оповещение НАВТЕКС (Navtex). В сообщении говорится, что Oruc Reis будет проводить исследования совместно с судами Ataman AND Cengizhan. Газета <a href="https://www.dailysabah.com/" target="_blank">Daily Sabah</a> отмечает, что разведка будет проводиться к югу от греческого острова Кастелоризо.Глава МИД Турции <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлют Чавушоглу</a> отреагировал на эту информацию в <a href="https://twitter.com/mevlutcavusoglu" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>, написав название судна.В последнее время резко обострились отношения между <a href="http://ria.ru/location_Athens/" target="_blank" data-auto="true">Афинами</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкарой</a>. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводило сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования в районе, который <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипр</a> считает своей ИЭЗ.Вскоре после того, как Анкара вывела исследовательское судно Oruç Reis и военные корабли из Восточного Средиземноморья, министерство иностранных дел Греции 22 сентября сообщило о договоренности возобновить зондирующие контакты с Турцией, прерванные в 2016 году, и в ближайшее время провести 61-й раунд контактов.
https://radiosputnik.ria.ru/20200913/sredizemnomore-1577177526.html
кипр
греция
турция
афины
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мевлют чавушоглу, мид греции‎, кипр, греция, турция, афины, в мире

Турецкое судно отправится на сейсморазведку недалеко от островов Греции

03:44 12.10.2020 (обновлено: 06:38 12.10.2020)
 
© AFP 2020 / Anne-Christine PoujoulatВосточное Средиземноморье
Восточное Средиземноморье - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Турецкое судно Oruc Reis будет с 12 до 22 октября заниматься сейсмической разведкой в Восточном Средиземноморье, недалеко от островов Греции, сообщает управление океанографии, гидрографии и навигации военно-морских сил Турции.
Турция выпустила очередное международное оповещение НАВТЕКС (Navtex). В сообщении говорится, что Oruc Reis будет проводить исследования совместно с судами Ataman AND Cengizhan. Газета Daily Sabah отмечает, что разведка будет проводиться к югу от греческого острова Кастелоризо.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отреагировал на эту информацию в Twitter, написав название судна.
В последнее время резко обострились отношения между Афинами и Анкарой. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводило сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования в районе, который Кипр считает своей ИЭЗ.
Вскоре после того, как Анкара вывела исследовательское судно Oruç Reis и военные корабли из Восточного Средиземноморья, министерство иностранных дел Греции 22 сентября сообщило о договоренности возобновить зондирующие контакты с Турцией, прерванные в 2016 году, и в ближайшее время провести 61-й раунд контактов.
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Мевлют ЧавушоглуМИД Греции‎КипрГрецияТурцияАфиныВ мире
 
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