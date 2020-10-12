https://ria.ru/20201012/seysmorazvedka-1579337963.html

Турецкое судно отправится на сейсморазведку недалеко от островов Греции

Турецкое судно Oruc Reis будет с 12 до 22 октября заниматься сейсмической разведкой в Восточном Средиземноморье, недалеко от островов Греции, сообщает... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T03:44

2020-10-12T03:44

2020-10-12T06:38

мевлют чавушоглу

мид греции‎

кипр

греция

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афины

в мире

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Турецкое судно Oruc Reis будет с 12 до 22 октября заниматься сейсмической разведкой в Восточном Средиземноморье, недалеко от островов <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a>, сообщает управление океанографии, гидрографии и навигации военно-морских сил <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>.Турция выпустила очередное международное оповещение НАВТЕКС (Navtex). В сообщении говорится, что Oruc Reis будет проводить исследования совместно с судами Ataman AND Cengizhan. Газета <a href="https://www.dailysabah.com/" target="_blank">Daily Sabah</a> отмечает, что разведка будет проводиться к югу от греческого острова Кастелоризо.Глава МИД Турции <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлют Чавушоглу</a> отреагировал на эту информацию в <a href="https://twitter.com/mevlutcavusoglu" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>, написав название судна.В последнее время резко обострились отношения между <a href="http://ria.ru/location_Athens/" target="_blank" data-auto="true">Афинами</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкарой</a>. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводило сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования в районе, который <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипр</a> считает своей ИЭЗ.Вскоре после того, как Анкара вывела исследовательское судно Oruç Reis и военные корабли из Восточного Средиземноморья, министерство иностранных дел Греции 22 сентября сообщило о договоренности возобновить зондирующие контакты с Турцией, прерванные в 2016 году, и в ближайшее время провести 61-й раунд контактов.

https://radiosputnik.ria.ru/20200913/sredizemnomore-1577177526.html

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мевлют чавушоглу, мид греции‎, кипр, греция, турция, афины, в мире