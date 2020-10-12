https://ria.ru/20201012/serbiya-1579458416.html
В аэропорту Белграда рассказали о возобновлении авиасообщения с Москвой
Авиарейсы компании "Аэрофлот" из Белграда в Москву с начала октября совершаются дважды в неделю, заявили РИА Новости в администрации аэропорта Никола Тесла. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T17:57
2020-10-12T17:57
2020-10-12T17:58
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<strong>БЕЛГРАД, 12 окт - РИА Новости.</strong> Авиарейсы компании "Аэрофлот" из Белграда в Москву с начала октября совершаются дважды в неделю, заявили РИА Новости в администрации аэропорта Никола Тесла.По его словам, увеличение числа авиарейсов зависит от эпидемиологической обстановки в связи с COVID-19.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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