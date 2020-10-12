https://ria.ru/20201012/serbiya-1579458416.html

В аэропорту Белграда рассказали о возобновлении авиасообщения с Москвой

Авиарейсы компании "Аэрофлот" из Белграда в Москву с начала октября совершаются дважды в неделю, заявили РИА Новости в администрации аэропорта Никола Тесла. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T17:57

2020-10-12T17:57

2020-10-12T17:58

туризм

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

аэрофлот

москва

белград (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_c30108b1f0cae0567f5139c19de7872e.jpg

<strong>БЕЛГРАД, 12 окт - РИА Новости.</strong> Авиарейсы компании "Аэрофлот" из Белграда в Москву с начала октября совершаются дважды в неделю, заявили РИА Новости в администрации аэропорта Никола Тесла.По его словам, увеличение числа авиарейсов зависит от эпидемиологической обстановки в связи с COVID-19.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

белград (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аэрофлот, москва, белград (город), в мире