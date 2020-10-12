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В аэропорту Белграда рассказали о возобновлении авиасообщения с Москвой
Авиарейсы компании "Аэрофлот" из Белграда в Москву с начала октября совершаются дважды в неделю, заявили РИА Новости в администрации аэропорта Никола Тесла. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T17:57
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аэрофлот
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<strong>БЕЛГРАД, 12 окт - РИА Новости.</strong> Авиарейсы компании "Аэрофлот" из Белграда в Москву с начала октября совершаются дважды в неделю, заявили РИА Новости в администрации аэропорта Никола Тесла.По его словам, увеличение числа авиарейсов зависит от эпидемиологической обстановки в связи с COVID-19.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аэрофлот, москва, белград (город), в мире

В аэропорту Белграда рассказали о возобновлении авиасообщения с Москвой

17:57 12.10.2020 (обновлено: 17:58 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 12 окт - РИА Новости. Авиарейсы компании "Аэрофлот" из Белграда в Москву с начала октября совершаются дважды в неделю, заявили РИА Новости в администрации аэропорта Никола Тесла.
"С 3 октября сообщение восстановлено компанией "Аэрофлот". Они осуществляют рейсы из Белграда в Москву дважды в неделю. По четвергам и субботам. Национальный авиаперевозчик AirSerbia пока не возобновил полеты в Россию", - сообщил агентству глава пресс-службы аэропорта Никола Джукич.
По его словам, увеличение числа авиарейсов зависит от эпидемиологической обстановки в связи с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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