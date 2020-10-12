https://ria.ru/20201012/sdelka-1579406037.html

Эксперты рассказали о сделке ЕЮС-ВТБ

Восьмого октября в рамках онлайн конференции Distant & Digital Skolkovo прошёл круглый стол "Сделка года: ЕЮС-ВТБ Капитал Управление Инвестициями". РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T13:54

2020-10-12T13:54

2020-10-12T13:54

пресс-релизы

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<strong>МОСКВА, 12 окт – Пресс-служба Европейской юридической службы</strong>. Восьмого октября в рамках онлайн конференции Distant & Digital Skolkovo прошёл круглый стол "Сделка года: ЕЮС-ВТБ Капитал Управление Инвестициями". Участниками стали: Сергей Бекренев, основатель и президент Европейской Юридической Службы; Магомед Асхабов, руководитель департамента альтернативных инвестиций “ВТБ Капитал Управление Инвестициями”; Дарья Носова, партнер “O2 Consulting”; Андрей Хорошилов, управляющий партнёр, коммерческий директор ГК "ЕЮС", модератор встречи, директор центра юридических технологий, директор корпоративных программ акселерации Фонда Сколково Антон Пронин.Фонд "ВТБ Капитал Управление Инвестициями" приобрёл 33 % долю капитала Европейской Юридической Службы. "Созданный ВТБ Капитал Инвестиции Pre-IPO фонд – уникален для российского рынка. Мы даем возможность нашим клиентам, имеющим статус квалифицированного инвестора, вкладывать средства в успешные технологические быстрорастущие компании еще до их выхода на IPO. Мы видим большой спрос на такие возможности, готовим новый этап привлечения средств в фонд. Потенциальная доходность от таких инвестиций может составить свыше 30% годовых. Мы высоко оцениваем потенциал компаний, в которые уже инвестированы средства фонда. Так, ЕЮС очень активно развивается, применяя новую модель бизнеса в традиционной отрасли: доля проникновения дистанционных юридических услуг на рынок будет расти, соответственно, стоимость компании и приобретенного фондом пакета тоже", - отметил Магомед Асхабов, руководитель департамента альтернативных инвестиций "ВТБ Капитал Управление Инвестициями"."Сделка, которую мы закрыли в январе этого года, позволяет нам вести многие процессы параллельно, следовательно, двигаться гораздо быстрее. Я верю, что, если не произойдет никаких катаклизмов, наша компания сможет достичь стоимости 20 млрд рубелей в перспективе ближайших 3-х лет. Наша сделка – синергия, выгоды большого количества людей. Мы всегда, во всех процессах исходим из интересов конечного клиента, выгоды для партнера и собственной выгоды. Мы готовы создавать качественные сервисы, увеличивая нашу капитализацию и решая задачи фонда", - считает основатель и президент Европейской Юридической Службы Сергей Бекренев."ЕЮС в ближайшей перспективе может стать SaaS сервисом, мы в этом направлении сейчас работаем. Как раз те инвестиции, которые сделал "ВТБ Капитал Управление Инвестициями" позволяют нам двигаться в несколько раз быстрее”, - отметил Андрей Хорошилов, Управляющий партнер ЕЮС. В процессе обсуждения участники встречи отметили уникальность бизнес-модели Европейской Юридической Службы, удобство и доступность услуги для клиентов."Здесь появляется такой симбиоз, когда за счет доступности услуги люди понимают, что правовая поддержка - это не что-то невероятное, что можно получить, люди сами становятся грамотными и, в целом, это очень хорошо влияет на бизнес”, - отметила Дарья Носова, Партнер O2 Consulting.<strong>ВТБ Капитал Управление Инвестициями</strong> — ВТБ Капитал Инвестиции — единая платформа инвестиционных продуктов группы ВТБ. Объединяет ВТБ Капитал Управление Инвестициями, Департамент брокерского обслуживания банка ВТБ, оказывающий брокерские услуги розничным клиентам, ВТБ Капитал Брокер, брокерское направление для институциональных инвесторов и ВТБ Капитал Форекс. Общий объем активов под управлением бизнеса превышает 2,8 трлн рублей.<strong>Европейская Юридическая Служба</strong> – это группа компаний и экосистема сервисных продуктов, основанная в 2007 году. ЕЮС – лидер рынка дистанционной юридической поддержки. Компания трансформирует модель потребления юридических услуг, делая доступными консультации по всем областям права для широко круга потребителей за счет применения современных технологий. В группу компаний ЕЮС также входит телемедицинский сервис "Теледоктор24", сервис по удаленному получению налоговых вычетов "Налогия", сервис помощи на дорогах "Ультра24", сервис поддержки e-commerce "LegalBox" и другие сервисы для B2C и B2B рынков. Партнерами компании являются более 100 банков (включая ВТБ, Сбербанк, Почта Банк, Газпромбанк, Альфа Банк, Райффайзенбанк, Акбарс), страховые компании, ритейл, МФО, автодилеров и другие. Компания стала победителем рейтинга "Skolkovo Legaltech Leader" за лучшую автоматизацию юридической деятельности. С 2019 компания "ЕЮС Технологии" в составе ГК "ЕЮС" является участником Skolkovo и осуществляет разработку проекта Умный юридический помощник "Legal Cloud".Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы