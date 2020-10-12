Банк для клиентов с инвалидностью? Нет: банк, удобный для всех

В июне 2020 года Сбербанк стал лидером рейтинга доступности банковских приложений UsabilityLab для людей с инвалидностью. Разработчики адаптируют приложение таким образом, чтобы незрячие клиенты, у которых включены программы экранного доступа, могли пользоваться мобильным приложением самостоятельно.

Сбербанк с удовольствием делится этим опытом с другими компаниями. Гайдлайны по доступности открыты на сайте банка. Это руководство для основных участников процесса: менеджера, дизайнера и разработчика, которое поможет в разработке доступного сайта или приложения.