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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201012/sanktsii-1579445040.html
В ЕС допустили введение санкций против Лукашенко
Главы МИД стран-членов ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник дали старт подготовке нового списка санкций в отношении Белоруссии, в который может войти и... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T16:57
2020-10-12T17:35
протесты в белоруссии
жозеп боррель
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости.</strong> Главы МИД стран-членов ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник дали старт подготовке нового списка санкций в отношении Белоруссии, в который может войти и президент страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, сообщил по итогам заседания верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>.Боррель пояснил, что в ЕС считают, что Лукашенко не готов к внутреннему диалогу с оппозицией. "Складывается впечатление, что белорусские власти не готовы к диалогу, отвергают переговоры, в том числе, предложение <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>. Лукашенко не готов вести диалог, налаживать контакты в поисках мирного урегулирования кризиса в Белоруссии", - отметил глава евродипломатии.Он добавил, что надеется, что санкции в отношении белорусского лидера будут введены быстрее, чем предыдущий санкционный список, на согласование которого потребовалось полтора месяца.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии. <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюссель</a> ввел 2 октября индивидуальные допсанкции в отношении 40 белорусских граждан, причастных, по мнению <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования. Лукашенко в санкционные списки ЕС включен не был.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
Скорей бы уже, пока он всех белорусов не искалечил.
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белоруссия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Задержания на акции в Минске
Задержания на акции в Минске, против митингующих были применены водометы
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Кадры задержания митингующих в Минске
Задержания начались в центре Минска, где оппозиция планировала очередную несанкционированную акцию
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жозеп боррель, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

В ЕС допустили введение санкций против Лукашенко

16:57 12.10.2020 (обновлено: 17:35 12.10.2020)
 
© REUTERS / BelTA/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© REUTERS / BelTA/Nikolai Petrov
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Главы МИД стран-членов ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник дали старт подготовке нового списка санкций в отношении Белоруссии, в который может войти и президент страны Александр Лукашенко, сообщил по итогам заседания верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Некоторые государства-члены ЕС предложили внести в список новые имена, в том числе, Лукашенко. Мы одобрили это предложение, учитывая события с момента утверждения предыдущего списка", - сказал он.

Боррель пояснил, что в ЕС считают, что Лукашенко не готов к внутреннему диалогу с оппозицией. "Складывается впечатление, что белорусские власти не готовы к диалогу, отвергают переговоры, в том числе, предложение ОБСЕ. Лукашенко не готов вести диалог, налаживать контакты в поисках мирного урегулирования кризиса в Белоруссии", - отметил глава евродипломатии.
Он добавил, что надеется, что санкции в отношении белорусского лидера будут введены быстрее, чем предыдущий санкционный список, на согласование которого потребовалось полтора месяца.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии. Брюссель ввел 2 октября индивидуальные допсанкции в отношении 40 белорусских граждан, причастных, по мнению Евросоюза, к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования. Лукашенко в санкционные списки ЕС включен не был.
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Протесты в БелоруссииЖозеп БоррельАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
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