https://ria.ru/20201012/sanktsii-1579445040.html

В ЕС допустили введение санкций против Лукашенко

Главы МИД стран-членов ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник дали старт подготовке нового списка санкций в отношении Белоруссии, в который может войти и... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T16:57

2020-10-12T16:57

2020-10-12T17:35

протесты в белоруссии

жозеп боррель

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости.</strong> Главы МИД стран-членов ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник дали старт подготовке нового списка санкций в отношении Белоруссии, в который может войти и президент страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, сообщил по итогам заседания верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>.Боррель пояснил, что в ЕС считают, что Лукашенко не готов к внутреннему диалогу с оппозицией. "Складывается впечатление, что белорусские власти не готовы к диалогу, отвергают переговоры, в том числе, предложение <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>. Лукашенко не готов вести диалог, налаживать контакты в поисках мирного урегулирования кризиса в Белоруссии", - отметил глава евродипломатии.Он добавил, что надеется, что санкции в отношении белорусского лидера будут введены быстрее, чем предыдущий санкционный список, на согласование которого потребовалось полтора месяца.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии. <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюссель</a> ввел 2 октября индивидуальные допсанкции в отношении 40 белорусских граждан, причастных, по мнению <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования. Лукашенко в санкционные списки ЕС включен не был.

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

Василий Кнутт Скорей бы уже, пока он всех белорусов не искалечил. 10

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белоруссия

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жозеп боррель, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире