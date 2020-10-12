https://ria.ru/20201012/sanktsii-1579425029.html

В Совфеде ответили на продление санкций против России из-за Скрипалей

Решение ЕС о продлении санкций по химоружию из-за отравления в 2018 году Сергея и Юлии Скрипалей является абсолютно незаконным, поскольку так и не были... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T15:21

2020-10-12T15:21

2020-10-12T15:21

госпитализация алексея навального

юлия скрипаль

сергей скрипаль

дело об отравлении скрипалей

алексей навальный

совет федерации рф

главное разведывательное управление рф

форин-офис

швеция

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Решение ЕС о продлении санкций по химоружию из-за отравления в 2018 году Сергея и <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Skripal/" target="_blank" data-auto="true">Юлии Скрипалей</a> является абсолютно незаконным, поскольку так и не были предъявлены никакие доказательства о причастности России и ее граждан к этому отравлению, заявил РИА Новости первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>.Европейский союз на год - до 16 октября 2021 года - продлил санкции в отношении лиц, причастных к производству или применению химоружия, куда в том числе, входят четверо лиц, которых в ЕС считают причастными к отравлению Скрипалей."Это абсолютно незаконное решение, поскольку оно ни на чем не основано", - заявил Джабаров.Он отметил, что не было предъявлено никаких официальных доказательств того, что Россия или ее граждане были причастны к этому инциденту. "Абсолютно та же история сейчас происходит и вокруг Навального - нет ни одного доказательства того, что Россия это могла сделать. Наша страна в соответствие с договорённостями уничтожила химическое оружие, что было подтверждено инспекторами ОЗХО", - отметил сенатор.По его словам, это проявление "русофобской политики Запада", направленной на сдерживание России.В <a href="http://ria.ru/location_Solsberi/" target="_blank" data-auto="true">Солсбери</a> 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Skripal/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Скрипаль</a>, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондон</a> считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> это категорически отрицает. Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в <a href="http://ria.ru/organization_Forin_ofis/" target="_blank" data-auto="true">Форин-офис</a> около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.Прокуратура Британии 5 сентября 2018 года предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипаля и его дочери Юлии и британского полицейского Ника Бейли. Лондон утверждает, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ. Сами подозреваемые в интервью RT и Sputnik заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. ОЗХО заявила, что в организме <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признаёт, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.Постпред РФ при ОЗХО <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a>, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах Навального, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.

https://radiosputnik.ria.ru/20200904/lavrov-1576792501.html

https://ria.ru/20200723/1574802237.html

https://ria.ru/20200616/1572974056.html

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