https://ria.ru/20201012/sanktsii-1579401974.html

Страны Евросоюза согласовали персональные санкции против Лукашенко

Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились наложить санкции на президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T13:38

2020-10-12T13:38

2020-10-12T17:24

хайко маас

мид германии

протесты в белоруссии

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились наложить санкции на президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, сообщило агентство <a href="https://www.afp.com/" target="_blank">Франс Пресс</a> со ссылкой на дипломатические источники.При этом из документа, опубликованного по итогам обсуждения ситуации в Белоруссии на Совете глав МИД ЕС, состоявшемся в Люксембурге, следует, что Лукашенко и других высокопоставленных лиц включат в санкционный список при условии, что ситуация в стране не улучшится.Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция с этими результатами не согласна и считает победителем Светлану Тихановскую. <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> заявил, что не признает Лукашенко легитимным президентом. В Белоруссии больше двух месяцев продолжаются массовые акции протеста.В начале октября ЕС ввел дополнительные индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, которых обвинил в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов выборов. Всего под санкции попали 40 человек, в основном силовики и представители избирательных органов. Лукашенко в эти списки пока не включен. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/lukashenko-1579032053.html

astra1300 Батька под санкциями последние лет 15 живёт, ему не привыкать. 92

Samvel Vazgenovich Gurgenov Будучи в Гааге, он вряд ли почувствует на себе их действие. 79

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хайко маас, мид германии, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире