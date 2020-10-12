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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201012/sanktsii-1579401974.html
Страны Евросоюза согласовали персональные санкции против Лукашенко
Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились наложить санкции на президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T13:38
2020-10-12T17:24
хайко маас
мид германии
протесты в белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились наложить санкции на президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, сообщило агентство <a href="https://www.afp.com/" target="_blank">Франс Пресс</a> со ссылкой на дипломатические источники.При этом из документа, опубликованного по итогам обсуждения ситуации в Белоруссии на Совете глав МИД ЕС, состоявшемся в Люксембурге, следует, что Лукашенко и других высокопоставленных лиц включат в санкционный список при условии, что ситуация в стране не улучшится.Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция с этими результатами не согласна и считает победителем Светлану Тихановскую. <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> заявил, что не признает Лукашенко легитимным президентом. В Белоруссии больше двух месяцев продолжаются массовые акции протеста.В начале октября ЕС ввел дополнительные индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, которых обвинил в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов выборов. Всего под санкции попали 40 человек, в основном силовики и представители избирательных органов. Лукашенко в эти списки пока не включен. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20201009/lukashenko-1579032053.html
Батька под санкциями последние лет 15 живёт, ему не привыкать.
92
Будучи в Гааге, он вряд ли почувствует на себе их действие.
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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хайко маас, мид германии, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

Страны Евросоюза согласовали персональные санкции против Лукашенко

13:38 12.10.2020 (обновлено: 17:24 12.10.2020)
 
© REUTERS / Tut.ByПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© REUTERS / Tut.By
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились наложить санкции на президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.
При этом из документа, опубликованного по итогам обсуждения ситуации в Белоруссии на Совете глав МИД ЕС, состоявшемся в Люксембурге, следует, что Лукашенко и других высокопоставленных лиц включат в санкционный список при условии, что ситуация в стране не улучшится.
Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция с этими результатами не согласна и считает победителем Светлану Тихановскую. Евросоюз заявил, что не признает Лукашенко легитимным президентом. В Белоруссии больше двух месяцев продолжаются массовые акции протеста.
В начале октября ЕС ввел дополнительные индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, которых обвинил в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов выборов. Всего под санкции попали 40 человек, в основном силовики и представители избирательных органов. Лукашенко в эти списки пока не включен.
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Протесты в БелоруссииХайко МаасМИД ГерманииАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
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