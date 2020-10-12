Маас предложил ЕС ввести новые санкции против Белоруссии
10:18 12.10.2020 (обновлено: 10:47 12.10.2020)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлава МИД Германии Хайко Маас на пресс-конференции по итогам встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 10 мая 2018
БЕРЛИН, 12 окт - Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что министры иностранных дел ЕС на заседании совета в понедельник обсудят новые санкции против Белоруссии, в том числе против президента Александра Лукашенко.
"Мы также будем говорить о Белоруссии, ситуация со времени последнего заседания не стала лучше, насилие продолжается, продолжаются задержания мирных демонстрантов. Поэтому мы обсудим, как действовать дальше. Я предложил инициировать новые санкции, среди лиц, которых необходимо внести в санкции, есть также и Лукашенко", - заявил министр перед началом заседания СМИД ЕС.
Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция республики считает избранным лидером Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.
Европейский союз после публикации в официальном журнале ввел дополнительные индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, обвиняя их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов, которые прошли 9 августа. Всего под санкции попали 40 человек, в числе которых в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии. Лукашенко в санкционные списки ЕС не включен.
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