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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201012/sanktsii-1579358383.html
Маас предложил ЕС ввести новые санкции против Белоруссии
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что министры иностранных дел ЕС на заседании совета в понедельник обсудят новые санкции против Белоруссии, в том числе против... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T10:18
2020-10-12T10:47
евросоюз
берлин (город)
протесты в белоруссии
хайко маас
александр лукашенко
мид германии
белоруссия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 12 окт - Новости. </strong>Глава МИД ФРГ <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> заявил, что министры иностранных дел ЕС на заседании совета в понедельник обсудят новые санкции против <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, в том числе против президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>.Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция республики считает избранным лидером Тихановскую. <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.Европейский союз после публикации в официальном журнале ввел дополнительные индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, обвиняя их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов, которые прошли 9 августа. Всего под санкции попали 40 человек, в числе которых в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии. Лукашенко в санкционные списки ЕС не включен.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/zakharova-1578129477.html
Да, Лукашенко видимо понимает только язык силы, раз сам себя так ведет. Если и встречаться с оппозицией, то только в СИЗО.
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берлин (город)
белоруссия
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евросоюз, берлин (город), хайко маас, александр лукашенко, мид германии, белоруссия, в мире

Маас предложил ЕС ввести новые санкции против Белоруссии

10:18 12.10.2020 (обновлено: 10:47 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлава МИД Германии Хайко Маас на пресс-конференции по итогам встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 10 мая 2018
Глава МИД Германии Хайко Маас на пресс-конференции по итогам встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 10 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕРЛИН, 12 окт - Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что министры иностранных дел ЕС на заседании совета в понедельник обсудят новые санкции против Белоруссии, в том числе против президента Александра Лукашенко.
"Мы также будем говорить о Белоруссии, ситуация со времени последнего заседания не стала лучше, насилие продолжается, продолжаются задержания мирных демонстрантов. Поэтому мы обсудим, как действовать дальше. Я предложил инициировать новые санкции, среди лиц, которых необходимо внести в санкции, есть также и Лукашенко", - заявил министр перед началом заседания СМИД ЕС.
Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция республики считает избранным лидером Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.
Европейский союз после публикации в официальном журнале ввел дополнительные индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, обвиняя их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов, которые прошли 9 августа. Всего под санкции попали 40 человек, в числе которых в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии. Лукашенко в санкционные списки ЕС не включен.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 19:18
"Открытое давление". МИД РФ резко воспринял санкции ЕС против Белоруссии
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Протесты в БелоруссииЕвросоюзБерлин (город)Хайко МаасАлександр ЛукашенкоМИД ГерманииБелоруссияВ мире
 
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