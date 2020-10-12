https://ria.ru/20201012/sanktsii-1579334428.html

Эксперт ожидает расширения санкций ЕС против Белоруссии

Ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель ожидает, что ЕС продолжит давление на Белоруссию и санкции со стороны Евросоюза... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T00:54

2020-10-12T00:54

2020-10-12T00:54

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

брюссель

евросоюз

мид белоруссии

белоруссия

берлин (город)

люксембург (государство)

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости.</strong> Ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель ожидает, что ЕС продолжит давление на Белоруссию и санкции со стороны Евросоюза могут распространиться не только на президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, но и на организации и банки, на которые опирается белорусское руководство.Однако, по его словам, сам Лукашенко усугубил ситуацию и выбил почву из-под ног сторонников диалога, отказавшись отвечать на звонки европейских лидеров и проведя инаугурацию.При этом эксперт полагает, что санкции все-равно не заставят белорусского лидера сесть за стол переговоров с оппозицией. "Он решительно настроен остаться у власти и уверен в поддержке Москвы", - сказал собеседник агентства.Однако Грессель полагает, что на этом дискуссия о санкциях <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> против <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> не закончится. "В <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> идут разговоры о введении санкций против предприятий и банков, которые имеют жизненно важное значение для белорусского руководства", - сказал европейский эксперт.Ранее высокопоставленный источник в ЕС сообщил, что главы МИД стран Европейского союза на встрече в <a href="http://ria.ru/location_Luxembourg/" target="_blank" data-auto="true">Люксембурге</a> 12 октября намерены объявить о начале работы по расширению списка индивидуальных санкций по Белоруссии. Министры также собираются подтвердить, что страны Евросоюза не считают Лукашенко легитимным победителем президентских выборов.Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция республики считает избранным лидером <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.Ранее Европейский союз расширил санкционные списки против белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов. Всего под санкции попали 40 человек, в числе которых, в основном, силовики и представители избирательных органов Белоруссии. Лукашенко в санкционные списки ЕС не включен.Ожидается, что этот вопрос также будет обсуждаться на встрече глав МИД в Люксембурге.<a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> со своей стороны заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> вводит в действие ответный санкционный список, но публиковать его не будет "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой".

https://ria.ru/20201011/lukashenko-1579324388.html

https://ria.ru/20201009/belorussiya-1579040220.html

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брюссель

белоруссия

берлин (город)

люксембург (государство)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, брюссель, евросоюз, мид белоруссии, белоруссия, берлин (город), люксембург (государство), в мире