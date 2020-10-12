Эксперт ожидает расширения санкций ЕС против Белоруссии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель ожидает, что ЕС продолжит давление на Белоруссию и санкции со стороны Евросоюза могут распространиться не только на президента Александра Лукашенко, но и на организации и банки, на которые опирается белорусское руководство.
"Да, действительно, есть широкий фронт сторонников введения санкций против Лукашенко и его сына, который также является его советником. Франция и другие государства хотели повременить с санкциями против Лукашенко, чтобы не закрывать дверь для переговоров, по крайней мере до формального окончания текущего срока", - сказал эксперт РИА Новости.
Однако, по его словам, сам Лукашенко усугубил ситуацию и выбил почву из-под ног сторонников диалога, отказавшись отвечать на звонки европейских лидеров и проведя инаугурацию.
При этом эксперт полагает, что санкции все-равно не заставят белорусского лидера сесть за стол переговоров с оппозицией. "Он решительно настроен остаться у власти и уверен в поддержке Москвы", - сказал собеседник агентства.
Однако Грессель полагает, что на этом дискуссия о санкциях Евросоюза против Белоруссии не закончится. "В Берлине идут разговоры о введении санкций против предприятий и банков, которые имеют жизненно важное значение для белорусского руководства", - сказал европейский эксперт.
Ранее высокопоставленный источник в ЕС сообщил, что главы МИД стран Европейского союза на встрече в Люксембурге 12 октября намерены объявить о начале работы по расширению списка индивидуальных санкций по Белоруссии. Министры также собираются подтвердить, что страны Евросоюза не считают Лукашенко легитимным победителем президентских выборов.
Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.
Ранее Европейский союз расширил санкционные списки против белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов. Всего под санкции попали 40 человек, в числе которых, в основном, силовики и представители избирательных органов Белоруссии. Лукашенко в санкционные списки ЕС не включен.
Ожидается, что этот вопрос также будет обсуждаться на встрече глав МИД в Люксембурге.
МИД Белоруссии со своей стороны заявил, что Минск вводит в действие ответный санкционный список, но публиковать его не будет "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой".