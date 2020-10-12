https://ria.ru/20201012/sandra-o-1579377470.html

СМИ: Звезда "Убивая Еву" снимется в хорроре о сверхъестественном

СМИ узнали, компания Sony Pictures "Stage 6 films" приобрела права на экранизацию фильма ужасов Raimi productions и Starlight media’s "Умма" со звездой сериала... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T23:03

2020-10-12T23:03

2020-10-12T23:03

сандра о

кино и сериалы

новости культуры

sony pictures

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155894/29/1558942991_319:0:2804:1398_1400x0_80_0_0_b7ecfbfacfbbf97220ca7aea907ba2d4.jpg

<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости</strong>. СМИ узнали, компания Sony Pictures "Stage 6 films" приобрела права на экранизацию фильма ужасов Raimi productions и Starlight media’s "Умма" со звездой сериала "Убивая Еву" Сандрой О в главной роли. Она же станет исполнительным продюсером, <a href="https://deadline.com/2020/10/sandra-oh-stage-six-sam-raimis-umma-1234593145/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. По информации издания, режиссером проекта выбрали Айрис Шим, она же написала сценарий. Вместе с Сандрой О в хорроре снимутся: Фивель Стюарт ("Гензель и Гретель", 2013 год), Дермот Малруни ("Свадьба лучшего друга", 1997 год), Одейя Раш ("Ужастики", 2015 год), Том Йи ("Судная ночь", 2013 год) и другие. В фильме "Умма" (название в переводе с корейского означает "мать") действие развернется вокруг Аманды (О) и ее дочери, которые ведут размеренную жизнь на американской ферме. Однажды к ним из Кореи присылают останки матери Аманды. После этого главную героиню начинает преследовать страх будто она может превратиться в покойную мать. Остальные подробности, в том числе о сроках кинопроизводства и дате выхода, пока неизвестны.

https://ria.ru/20201006/eastwood-1578219336.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сандра о, кино и сериалы, новости культуры, sony pictures