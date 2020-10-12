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https://ria.ru/20201012/sandra-o-1579377470.html
СМИ: Звезда "Убивая Еву" снимется в хорроре о сверхъестественном
СМИ узнали, компания Sony Pictures "Stage 6 films" приобрела права на экранизацию фильма ужасов Raimi productions и Starlight media’s "Умма" со звездой сериала... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T23:03
2020-10-12T23:03
сандра о
кино и сериалы
новости культуры
sony pictures
культура
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости</strong>. СМИ узнали, компания Sony Pictures "Stage 6 films" приобрела права на экранизацию фильма ужасов Raimi productions и Starlight media’s "Умма" со звездой сериала "Убивая Еву" Сандрой О в главной роли. Она же станет исполнительным продюсером, <a href="https://deadline.com/2020/10/sandra-oh-stage-six-sam-raimis-umma-1234593145/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. По информации издания, режиссером проекта выбрали Айрис Шим, она же написала сценарий. Вместе с Сандрой О в хорроре снимутся: Фивель Стюарт ("Гензель и Гретель", 2013 год), Дермот Малруни ("Свадьба лучшего друга", 1997 год), Одейя Раш ("Ужастики", 2015 год), Том Йи ("Судная ночь", 2013 год) и другие. В фильме "Умма" (название в переводе с корейского означает "мать") действие развернется вокруг Аманды (О) и ее дочери, которые ведут размеренную жизнь на американской ферме. Однажды к ним из Кореи присылают останки матери Аманды. После этого главную героиню начинает преследовать страх будто она может превратиться в покойную мать. Остальные подробности, в том числе о сроках кинопроизводства и дате выхода, пока неизвестны.
https://ria.ru/20201006/eastwood-1578219336.html
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Новости
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сандра о, кино и сериалы, новости культуры, sony pictures

СМИ: Звезда "Убивая Еву" снимется в хорроре о сверхъестественном

23:03 12.10.2020
 
© BBC America (2018 – ...)Кадр из сериала "Убивая Еву"
Кадр из сериала Убивая Еву - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© BBC America (2018 – ...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. СМИ узнали, компания Sony Pictures "Stage 6 films" приобрела права на экранизацию фильма ужасов Raimi productions и Starlight media’s "Умма" со звездой сериала "Убивая Еву" Сандрой О в главной роли. Она же станет исполнительным продюсером, сообщает Deadline.
По информации издания, режиссером проекта выбрали Айрис Шим, она же написала сценарий.
Вместе с Сандрой О в хорроре снимутся: Фивель Стюарт ("Гензель и Гретель", 2013 год), Дермот Малруни ("Свадьба лучшего друга", 1997 год), Одейя Раш ("Ужастики", 2015 год), Том Йи ("Судная ночь", 2013 год) и другие.
В фильме "Умма" (название в переводе с корейского означает "мать") действие развернется вокруг Аманды (О) и ее дочери, которые ведут размеренную жизнь на американской ферме. Однажды к ним из Кореи присылают останки матери Аманды. После этого главную героиню начинает преследовать страх будто она может превратиться в покойную мать.
Остальные подробности, в том числе о сроках кинопроизводства и дате выхода, пока неизвестны.
Клинт Иствуд - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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КультураСандра ОКино и сериалыНовости культурыSony Pictures
 
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