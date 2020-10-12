https://ria.ru/20201012/samsung-1579404313.html

В Сеть "утекли" характеристики флагманского Samsung Galaxy S21 Ultra

Подробности о топовом смартфоне Samsung начала 2021 года попали в Сеть. О характеристиках флагмана следующего года сообщает Gizmochina. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T13:49

2020-10-12T13:49

2020-10-12T13:49

риа наука

samsung

технологии

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Подробности о топовом смартфоне Samsung начала 2021 года попали в Сеть. О характеристиках флагмана следующего года <u><a href="https://www.gizmochina.com/2020/10/12/samsung-galaxy-s21-ultra-108mp-camera-65w-charging/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> Gizmochina.Смартфон Galaxy S21 Ultra получит пента-камеру, главным сенсором которой станет 108-Мп датчик ISOCELL HM2, являющийся разработкой компании. Модель сможет писать видео в качестве 1080p со скоростью 240 кадров в секунду, 4K со скоростью 120 кадров в секунду и 8K со скоростью 30 кадров в секунду. Разрешение дисплея составит 1440p, причем матрица сможет обновлять картинку на 120 или 144 герцах. В качестве процессора Galaxy S21 Ultra получит платформы Exynos 1080 (международная версия) и Snapdragon 875 (для некоторых регионов). Наконец, емкость батареи смартфона составит 5000 мАч, а быстрая зарядка заработает с мощностью в 65 ватт.Дата релиза новинки пока неизвестна. Galaxy S20 Ultra был представлен в начале февраля 2020 года.

https://ria.ru/20200915/fotosensor-samsung-1577255777.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, технологии