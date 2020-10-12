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https://ria.ru/20201012/samsung-1579404313.html
В Сеть "утекли" характеристики флагманского Samsung Galaxy S21 Ultra
Подробности о топовом смартфоне Samsung начала 2021 года попали в Сеть. О характеристиках флагмана следующего года сообщает Gizmochina. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T13:49
2020-10-12T13:49
риа наука
samsung
технологии
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Подробности о топовом смартфоне Samsung начала 2021 года попали в Сеть. О характеристиках флагмана следующего года <u><a href="https://www.gizmochina.com/2020/10/12/samsung-galaxy-s21-ultra-108mp-camera-65w-charging/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> Gizmochina.Смартфон Galaxy S21 Ultra получит пента-камеру, главным сенсором которой станет 108-Мп датчик ISOCELL HM2, являющийся разработкой компании. Модель сможет писать видео в качестве 1080p со скоростью 240 кадров в секунду, 4K со скоростью 120 кадров в секунду и 8K со скоростью 30 кадров в секунду. Разрешение дисплея составит 1440p, причем матрица сможет обновлять картинку на 120 или 144 герцах. В качестве процессора Galaxy S21 Ultra получит платформы Exynos 1080 (международная версия) и Snapdragon 875 (для некоторых регионов). Наконец, емкость батареи смартфона составит 5000 мАч, а быстрая зарядка заработает с мощностью в 65 ватт.Дата релиза новинки пока неизвестна. Galaxy S20 Ultra был представлен в начале февраля 2020 года.
https://ria.ru/20200915/fotosensor-samsung-1577255777.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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60
samsung, технологии

В Сеть "утекли" характеристики флагманского Samsung Galaxy S21 Ultra

13:49 12.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Подробности о топовом смартфоне Samsung начала 2021 года попали в Сеть. О характеристиках флагмана следующего года сообщает Gizmochina.
Смартфон Galaxy S21 Ultra получит пента-камеру, главным сенсором которой станет 108-Мп датчик ISOCELL HM2, являющийся разработкой компании. Модель сможет писать видео в качестве 1080p со скоростью 240 кадров в секунду, 4K со скоростью 120 кадров в секунду и 8K со скоростью 30 кадров в секунду.
Samsung завалит производителей смартфонов новыми фотосенсорами на 108 Мп - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 12:18РИА Наука
Samsung завалит производителей смартфонов новыми фотосенсорами на 108 Мп
Разрешение дисплея составит 1440p, причем матрица сможет обновлять картинку на 120 или 144 герцах. В качестве процессора Galaxy S21 Ultra получит платформы Exynos 1080 (международная версия) и Snapdragon 875 (для некоторых регионов). Наконец, емкость батареи смартфона составит 5000 мАч, а быстрая зарядка заработает с мощностью в 65 ватт.
Дата релиза новинки пока неизвестна. Galaxy S20 Ultra был представлен в начале февраля 2020 года.
 
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РИА НаукаSamsungТехнологии
 
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