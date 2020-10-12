https://ria.ru/20201012/rzhd-1579366304.html

РЖД переведет на удаленку максимально возможное число сотрудников

РЖД на фоне ситуации с коронавирусом переведут на удалёнку максимально возможное количество сотрудников, не занятых в перевозочном процессе: в целом по стране... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T11:09

2020-10-12T11:09

2020-10-12T11:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ржд

сергей собянин

москва

экономика

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> на фоне ситуации с коронавирусом переведут на удалёнку максимально возможное количество сотрудников, не занятых в перевозочном процессе: в целом по стране это почти 102 тысячи человек, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> уже отправлено работать в таком режиме 31% штата, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Согласно указу мэра <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a>, работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести с 5 октября по 28 октября на удаленку: не менее 30% работников; всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями (исключение - сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации).По указу мэра Москвы, работодатели еженедельно в понедельник в электронном виде должны будут передать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые перешли на удаленную работу.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201008/udalenka-1578917707.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/udalenka-1578627021.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ржд, сергей собянин, москва, экономика