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РЖД переведет на удаленку максимально возможное число сотрудников
РЖД на фоне ситуации с коронавирусом переведут на удалёнку максимально возможное количество сотрудников, не занятых в перевозочном процессе: в целом по стране... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T11:09
2020-10-12T11:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ржд
сергей собянин
москва
экономика
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> на фоне ситуации с коронавирусом переведут на удалёнку максимально возможное количество сотрудников, не занятых в перевозочном процессе: в целом по стране это почти 102 тысячи человек, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> уже отправлено работать в таком режиме 31% штата, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Согласно указу мэра <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a>, работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести с 5 октября по 28 октября на удаленку: не менее 30% работников; всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями (исключение - сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации).По указу мэра Москвы, работодатели еженедельно в понедельник в электронном виде должны будут передать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые перешли на удаленную работу.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ржд, сергей собянин, москва, экономика

РЖД переведет на удаленку максимально возможное число сотрудников

11:09 12.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтенд ОАО РЖД
Стенд ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. РЖД на фоне ситуации с коронавирусом переведут на удалёнку максимально возможное количество сотрудников, не занятых в перевозочном процессе: в целом по стране это почти 102 тысячи человек, в том числе в Москве уже отправлено работать в таком режиме 31% штата, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Штаб холдинга принял решение перевести на дистанционный режим работы максимально возможное количество сотрудников, не занятых в перевозочном процессе", - сообщили в пресс-службе в понедельник.
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"В целом по холдингу это почти 102 тысячи человек. В Москве переведено на удаленную работу 31% работников холдинга, в том числе по аппарату управления ОАО "РЖД" - 67%", - уточнили в компании.
Согласно указу мэра Сергея Собянина, работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести с 5 октября по 28 октября на удаленку: не менее 30% работников; всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями (исключение - сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации).
По указу мэра Москвы, работодатели еженедельно в понедельник в электронном виде должны будут передать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые перешли на удаленную работу.
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