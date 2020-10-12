https://ria.ru/20201012/rybak-1579336529.html

В Хабаровском крае нашли тело третьего рыбака из перевернувшейся лодки

Спасатели нашли тело третьего рыбака из перевернувшейся лодки на реке Хор в Хабаровском крае, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T02:44

2020-10-12T02:44

2020-10-12T02:44

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровск

хабаровский край

происшествия

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<strong>ХАБАРОВСК, 12 окт — РИА Новости.</strong> Спасатели нашли тело третьего рыбака из перевернувшейся лодки на реке Хор в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a>, сообщает краевой главк <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Ранее следователи сообщали, что трое мужчин на моторной лодке отправились на рыбалку 3 октября в районе имени Лазо. В районе базы "Ударный" на реке Хор лодка перевернулась, один человек смог спастись, выплыв на косу, и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Тело еще одного рыбака было обнаружено 6 октября."В ходе поисковых работ 10 октября тело мужчины из перевернувшейся лодки на реке Хор было найдено на берегу и передано спасателями сотрудникам полиции для проведения необходимых оперативно-следственных мероприятий", - говорится в сообщении.

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хабаровск

хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, хабаровский край, происшествия