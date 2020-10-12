https://ria.ru/20201012/rvota-1579350288.html

Мужчина нашел рвоту кашалота и стал миллионером

Житель острова Ланьюй по имени Ли нашел на пляже кусок застывшей рвоты кашалота, которую оценили в шесть миллионов новых тайваньских долларов или 210 тысяч... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T09:22

2020-10-12T09:22

2020-10-12T09:22

тайвань

в мире

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Житель острова Ланьюй по имени Ли нашел на пляже кусок застывшей рвоты кашалота, которую оценили в шесть миллионов новых тайваньских долларов или 210 тысяч долларов США. сообщает издание <a href="https://www.taiwannews.com.tw/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Taiwan News</a>.Мужчина обнаружил четырехкилограммовый черный камень, источающий сладкий запах, еще в марте и решил забрать его домой. Друг Ли посоветовал ему сдать кусок находки в Национальный университет Гаосюна. Доцент биологических наук Ченг Ши-Ие 7 октября подтвердил, что это серая амбра — чрезвычайно редкая и ценная находка.Ученый отметил, что серая амбра образуется в пищеварительном тракте кашалотов. Ее часто называют "рвотой кашалотов" или "плавающим золотом". Амбру используют при производстве парфюмерии. Издание отмечает, что ее рыночная стоимость составляет около 50 тысяч долларов за килограмм. Ли рассматривает возможность продажи находки, а вырученные деньги хочет потратить на семью.

https://ria.ru/20200820/lotereya-1576057995.html

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тайвань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тайвань, в мире