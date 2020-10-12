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https://ria.ru/20201012/roshal-1579339041.html
Рошаль удивился поведению россиян во время пандемии
Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль в беседе с "Комсомольской правдой" высказался о ситуации с... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T05:59
2020-10-12T08:54
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
национальная медицинская палата
леонид рошаль
общество
распространение нового коронавируса
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Рошаль резко раскритиковал поведение россиян во время пандемии
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Президент союза медицинского сообщества "<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnaja_medicinskaja_palata/" target="_blank" data-auto="true">Национальная медицинская палата</a>" доктор <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Roshal/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Рошаль</a> в беседе с "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольской правдой</a>" высказался о ситуации с коронавирусом в России.Специалист обратил внимание на рост числа инфицированных и госпитализированных с диагнозом <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>.Доктор признался, что у него вызывает недоумение поведение некоторых россиян во время пандемии."Меня абсолютно удивляют те, кто собирается сейчас в большие компании. И все без масок. Маски — это же так просто! Это так недорого! Если не носить месяц одну и ту же маску, вы будете сохранять жизнь своим близким. И не только близким. И себе тоже", — отметил он.Рошаль также подчеркнул важность соблюдения социальной дистанции и масочного режима."Наверное, это особенность нашего народа российского — "свобода мысли". Дескать, все хорошо, все правильно вы говорите. Только мне это нипочем! &lt;...&gt; При эпидемии речь не идет о том, что человек должен предохранять только себя. Он должен предохранять и окружающих", — заключил доктор.За последние сутки в России выявили 13 634 случая коронавирусной инфекции. Это превышает показатели майского пика заболеваемости. Всего в стране с начала эпидемии число заразившихся коронавирусом выросло до 1 298 718 человек. Погибли 22 597 пациентов, а выздоровели более миллиона.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579325425.html
https://ria.ru/20201006/oshibki-covid-1578526377.html
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
Штрафовать, кончилось то время когда предупреждали.
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"Наверное, это особенность нашего народа российского — "свобода мысли". При чем здесь российский народ. таких стан полно, где не штрафуют и люди без масок ходят.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, национальная медицинская палата, леонид рошаль, общество

Рошаль удивился поведению россиян во время пандемии

05:59 12.10.2020 (обновлено: 08:54 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль в беседе с "Комсомольской правдой" высказался о ситуации с коронавирусом в России.
Специалист обратил внимание на рост числа инфицированных и госпитализированных с диагнозом COVID-19.

"Это говорит о том, что наш народ любит жить на авось. Принцип такой: случится с кем-то, но не со мной", — считает Рошаль.

Доктор признался, что у него вызывает недоумение поведение некоторых россиян во время пандемии.
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"Меня абсолютно удивляют те, кто собирается сейчас в большие компании. И все без масок. Маски — это же так просто! Это так недорого! Если не носить месяц одну и ту же маску, вы будете сохранять жизнь своим близким. И не только близким. И себе тоже", — отметил он.
Рошаль также подчеркнул важность соблюдения социальной дистанции и масочного режима.
"Наверное, это особенность нашего народа российского — "свобода мысли". Дескать, все хорошо, все правильно вы говорите. Только мне это нипочем! <...> При эпидемии речь не идет о том, что человек должен предохранять только себя. Он должен предохранять и окружающих", — заключил доктор.
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Всего в стране с начала эпидемии число заразившихся коронавирусом выросло до 1 298 718 человек. Погибли 22 597 пациентов, а выздоровели более миллиона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеНациональная медицинская палатаЛеонид РошальОбщество
 
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