https://ria.ru/20201012/roshal-1579339041.html

Рошаль удивился поведению россиян во время пандемии

Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль в беседе с "Комсомольской правдой" высказался о ситуации с... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T05:59

2020-10-12T05:59

2020-10-12T08:54

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

национальная медицинская палата

леонид рошаль

общество

распространение нового коронавируса

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Рошаль резко раскритиковал поведение россиян во время пандемии

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Президент союза медицинского сообщества "<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnaja_medicinskaja_palata/" target="_blank" data-auto="true">Национальная медицинская палата</a>" доктор <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Roshal/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Рошаль</a> в беседе с "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольской правдой</a>" высказался о ситуации с коронавирусом в России.Специалист обратил внимание на рост числа инфицированных и госпитализированных с диагнозом <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>.Доктор признался, что у него вызывает недоумение поведение некоторых россиян во время пандемии."Меня абсолютно удивляют те, кто собирается сейчас в большие компании. И все без масок. Маски — это же так просто! Это так недорого! Если не носить месяц одну и ту же маску, вы будете сохранять жизнь своим близким. И не только близким. И себе тоже", — отметил он.Рошаль также подчеркнул важность соблюдения социальной дистанции и масочного режима."Наверное, это особенность нашего народа российского — "свобода мысли". Дескать, все хорошо, все правильно вы говорите. Только мне это нипочем! <...> При эпидемии речь не идет о том, что человек должен предохранять только себя. Он должен предохранять и окружающих", — заключил доктор.За последние сутки в России выявили 13 634 случая коронавирусной инфекции. Это превышает показатели майского пика заболеваемости. Всего в стране с начала эпидемии число заразившихся коронавирусом выросло до 1 298 718 человек. Погибли 22 597 пациентов, а выздоровели более миллиона.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579325425.html

https://ria.ru/20201006/oshibki-covid-1578526377.html

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

Русский след Штрафовать, кончилось то время когда предупреждали. 203

Лысый Кучерявый "Наверное, это особенность нашего народа российского — "свобода мысли". При чем здесь российский народ. таких стан полно, где не штрафуют и люди без масок ходят. 118

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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