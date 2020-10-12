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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20201012/rogozin-1579442444.html
Рогозин оценил проект международной окололунной станции
Россия считает проект окололунной орбитальной станции Gateway слишком "американоцентричным", но готова летать к ней на своем космическом корабле "Орел", если на РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T16:41
2020-10-12T16:48
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
дмитрий рогозин
сша
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Россия считает проект окололунной орбитальной станции Gateway слишком "американоцентричным", но готова летать к ней на своем космическом корабле "Орел", если на станции будет установлен нужный стыковочный узел, рассказал глава "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a>, выступая по видеоконференции на Международном астронавтическом конгрессе 2020."На наш взгляд, в нынешнем состоянии проект лунной станции Gateway слишком американоцентричен. Россия, скорее всего, воздержится от участия в нем в крупном масштабе. Мы заинтересованы в том, чтобы наши американские коллеги создали шлюзовой отсек, способный к стыковке с транспортным кораблем "Орел", - сказал он.<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> планируют построить на окололунной орбите станцию Gateway и приглашают к участию в проекте партнеров по <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a>. В 2017 году "Роскосмос" и <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> даже заключили соглашение о совместном создании окололунной станции, однако позднее Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль.
https://ria.ru/20201009/luna-1578943650.html
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, дмитрий рогозин, сша

Рогозин оценил проект международной окололунной станции

16:41 12.10.2020 (обновлено: 16:48 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия считает проект окололунной орбитальной станции Gateway слишком "американоцентричным", но готова летать к ней на своем космическом корабле "Орел", если на станции будет установлен нужный стыковочный узел, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая по видеоконференции на Международном астронавтическом конгрессе 2020.
"На наш взгляд, в нынешнем состоянии проект лунной станции Gateway слишком американоцентричен. Россия, скорее всего, воздержится от участия в нем в крупном масштабе. Мы заинтересованы в том, чтобы наши американские коллеги создали шлюзовой отсек, способный к стыковке с транспортным кораблем "Орел", - сказал он.
США планируют построить на окололунной орбите станцию Gateway и приглашают к участию в проекте партнеров по МКС. В 2017 году "Роскосмос" и НАСА даже заключили соглашение о совместном создании окололунной станции, однако позднее Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль.
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСАДмитрий РогозинСША
 
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