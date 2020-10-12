https://ria.ru/20201012/reka-1579448901.html

В Москву-реку вылилась ярко-зеленая вода

Представители МЧС взяли пробу ярко-зеленой воды, которая выливалась в Москву-реку на Пречистенской набережной рядом с Крымским мостом, передает корреспондент... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T17:15

2020-10-12T17:15

2020-10-12T17:20

музеон

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Представители <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> взяли пробу ярко-зеленой воды, которая выливалась в Москву-реку на Пречистенской набережной рядом с Крымским мостом, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ярко-зеленая вода потоком поступает в реку напротив парка <a href="http://ria.ru/organization_Muzeon/" target="_blank" data-auto="true">Музеон</a>. Прибывшие на место сотрудники МЧС России взяли пробу воды и рассказали журналистам, что уже сообщили об инциденте в Центр управления кризисными ситуациями. По их словам, известно о ситуации им стало около часа назад."Подозревали, что это что-то химическое, но запах у этой воды как из канализации", — сказали сотрудники МЧС.Они предположили, что ярко-зеленая вода может поступать из ливневок.На месте работает также катер спасательной службы на водных объектах.

https://ria.ru/20200718/1574531474.html

Олег Огородов Водоросли цветут как на Камчатке, и только 11

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Зеленая вода течет в Москва-реку в центре города Зелёная вода течёт в Москва-реку на Пречистенской набережной в центре города. На месте представители МЧС взяли пробы. По их словам, пахнет канализацией. 2020-10-12T17:15 true PT0M06S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музеон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия