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В Татарстане нашли брошенного в коляске ребенка
Житель Набережных Челнов нашёл во дворе многоэтажки коляску с двухлетней девочкой, прокуратура намерена поставить вопрос о возбуждении уголовного дела по статье РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T10:16
2020-10-12T10:16
набережные челны
происшествия
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<strong>КАЗАНЬ, 12 окт - РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_NaberezhnyeCHelny/" target="_blank" data-auto="true">Набережных Челнов</a> нашёл во дворе многоэтажки коляску с двухлетней девочкой, прокуратура намерена поставить вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оставлении в опасности, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев."В Набережных Челнах во дворе многоэтажки нашли коляску с двухлетней девочкой. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних", - сказал Галиев.По его словам, надзорное ведомство намерено поставить вопрос о возбуждении в отношении матери уголовного дела по статье "Оставление в опасности".Галиев уточнил, что мать девочки найдена, проверка продолжается. Ребёнок находится в Камском детском медицинском центре, куда поступил с переохлаждением.
https://ria.ru/20200916/rebenok-1577300678.html
набережные челны
РИА Новости
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Новости
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набережные челны, происшествия

В Татарстане нашли брошенного в коляске ребенка

10:16 12.10.2020
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости
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КАЗАНЬ, 12 окт - РИА Новости. Житель Набережных Челнов нашёл во дворе многоэтажки коляску с двухлетней девочкой, прокуратура намерена поставить вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оставлении в опасности, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
"В Набережных Челнах во дворе многоэтажки нашли коляску с двухлетней девочкой. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних", - сказал Галиев.
По его словам, надзорное ведомство намерено поставить вопрос о возбуждении в отношении матери уголовного дела по статье "Оставление в опасности".
Галиев уточнил, что мать девочки найдена, проверка продолжается. Ребёнок находится в Камском детском медицинском центре, куда поступил с переохлаждением.
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