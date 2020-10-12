https://ria.ru/20201012/rebenok-1579358060.html

В Татарстане нашли брошенного в коляске ребенка

Житель Набережных Челнов нашёл во дворе многоэтажки коляску с двухлетней девочкой, прокуратура намерена поставить вопрос о возбуждении уголовного дела по статье РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T10:16

2020-10-12T10:16

2020-10-12T10:16

набережные челны

происшествия

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<strong>КАЗАНЬ, 12 окт - РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_NaberezhnyeCHelny/" target="_blank" data-auto="true">Набережных Челнов</a> нашёл во дворе многоэтажки коляску с двухлетней девочкой, прокуратура намерена поставить вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оставлении в опасности, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев."В Набережных Челнах во дворе многоэтажки нашли коляску с двухлетней девочкой. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних", - сказал Галиев.По его словам, надзорное ведомство намерено поставить вопрос о возбуждении в отношении матери уголовного дела по статье "Оставление в опасности".Галиев уточнил, что мать девочки найдена, проверка продолжается. Ребёнок находится в Камском детском медицинском центре, куда поступил с переохлаждением.

https://ria.ru/20200916/rebenok-1577300678.html

набережные челны

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

набережные челны, происшествия