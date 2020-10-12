Росприроднадзор завершил проверку разлива нефти в Хабаровском крае
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкНа месте происшествия в Комсомольском районе Хабаровского края, где в результате разгерметизации нефтепровода нефтепродукты попали в озеро Голое
© МЧС РФ
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Росприроднадзор завершил проверку, связанную с прорывом участка магистрального нефтепровода "Оха - Комсомольск-на-Амуре" дочерней компании "Роснефти" "РН-Сахалинморнефтегаз", выявив четыре нарушения, следует из материалов Генеральной прокуратуры РФ.
Обследование объектов и территорий нефтепровода, а также отбор проб природных вод и почвы должны были быть проведены с 14 июля по 10 августа. Однако в начале сентября глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила журналистам, что проверка еще продолжается.
Как следует из материалов Генпрокуратуры, в ходе проверки Росприроднадзор обнаружил четыре нарушения. Ведомство предписало устранить "дочке" "Роснефти" три нарушения до 15 октября, информация о дате устранения четвертого не указана.
Среди нарушений компании в документе называется отсутствие немедленного оповещения компетентных госорганов о факте разлива нефтепродуктов и организации работы по их локализации и ликвидации. Кроме того, Росприроднадзор выявил загрязнение водных объектов и земель в результате попадания нефтепродуктов, а также обнаружил нарушения компании при ликвидации последствий отказа нефтепровода.
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В июле произошел инцидент с разливом нефтепродуктов в районе 575-го километра нефтепровода "Оха - Комсомольск-на-Амуре", который соединяет Сахалин с материком и принадлежит компании "РН-Сахалинморнефтегаз". В августе Амурская бассейновая природоохранная прокуратура заявила, что в результате инцидента вытекло более 120 тонн нефтесодержащей жидкости, было загрязнено 700 квадратных метров почвы и 70 тысяч квадратных метров воды озера Голое.
Как сообщила "РН-Сахалинморнефтегаз", работы для ликвидации последствий этого прорыва были завершены 1 августа. При этом в июле, уже после этого случая, "Роснефть" сообщила, что из-за соглашения ОПЕК+ временно ограничивает добычу нефти на участках этой компании, и объявила о проработке изменения маршрута её транспортировки в связи с изношенностью магистрального трубопровода "Оха - Комсомольск-на-Амуре" и о рассмотрении строительства альтернативного трубопровода для реализации продукции "РН-Сахалинморнефтегаза".