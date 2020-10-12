https://ria.ru/20201012/razliv-1579473148.html

Росприроднадзор завершил проверку разлива нефти в Хабаровском крае

Росприроднадзор завершил проверку, связанную с прорывом участка магистрального нефтепровода "Оха - Комсомольск-на-Амуре" дочерней компании "Роснефти"... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T19:17

2020-10-12T19:17

2020-10-12T19:17

светлана радионова

рн-сахалинморнефтегаз

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

генеральная прокуратура рф

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> завершил проверку, связанную с прорывом участка магистрального нефтепровода "Оха - Комсомольск-на-Амуре" дочерней компании "Роснефти" "<a href="http://ria.ru/organization_RN-Sakhalinmorneftegaz/" target="_blank" data-auto="true">РН-Сахалинморнефтегаз</a>", выявив четыре нарушения, следует из материалов Генеральной прокуратуры РФ.Обследование объектов и территорий нефтепровода, а также отбор проб природных вод и почвы должны были быть проведены с 14 июля по 10 августа. Однако в начале сентября глава Росприроднадзора <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Radionova/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Радионова</a> сообщила журналистам, что проверка еще продолжается.Как следует из материалов <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a>, в ходе проверки Росприроднадзор обнаружил четыре нарушения. Ведомство предписало устранить "дочке" "<a href="http://ria.ru/organization_Rosneft/" target="_blank" data-auto="true">Роснефти</a>" три нарушения до 15 октября, информация о дате устранения четвертого не указана.Среди нарушений компании в документе называется отсутствие немедленного оповещения компетентных госорганов о факте разлива нефтепродуктов и организации работы по их локализации и ликвидации. Кроме того, Росприроднадзор выявил загрязнение водных объектов и земель в результате попадания нефтепродуктов, а также обнаружил нарушения компании при ликвидации последствий отказа нефтепровода.В июле произошел инцидент с разливом нефтепродуктов в районе 575-го километра нефтепровода "Оха - Комсомольск-на-Амуре", который соединяет Сахалин с материком и принадлежит компании "РН-Сахалинморнефтегаз". В августе Амурская бассейновая природоохранная прокуратура заявила, что в результате инцидента вытекло более 120 тонн нефтесодержащей жидкости, было загрязнено 700 квадратных метров почвы и 70 тысяч квадратных метров воды озера Голое.Как сообщила "РН-Сахалинморнефтегаз", работы для ликвидации последствий этого прорыва были завершены 1 августа. При этом в июле, уже после этого случая, "Роснефть" сообщила, что из-за соглашения <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК+</a> временно ограничивает добычу нефти на участках этой компании, и объявила о проработке изменения маршрута её транспортировки в связи с изношенностью магистрального трубопровода "Оха - Комсомольск-на-Амуре" и о рассмотрении строительства альтернативного трубопровода для реализации продукции "РН-Сахалинморнефтегаза".

https://ria.ru/20200803/1575313113.html

https://ria.ru/20201012/kamchatka-1579446036.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана радионова, рн-сахалинморнефтегаз, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), генеральная прокуратура рф, происшествия