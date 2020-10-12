https://ria.ru/20201012/pur-1579451205.html

На Ямале спортсмены первыми пробегут по новому мосту через реку Пур

Спортсмены первыми пробегут по новому мосту через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T17:22

2020-10-12T17:22

2020-10-12T17:22

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

тарко-сале

красноселькупский район

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт - РИА Новости.</strong> Спортсмены первыми пробегут по новому мосту через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.В памятном мероприятии примут участие спортсмены и жители города <a href="http://ria.ru/location_Tarko_Sale/" target="_blank" data-auto="true">Тарко-Сале</a>, районов Лимбяяха и Коротчаево, поселков Уренгой, Тазовский и Газ-Сале. Руководители окружного департамента по физической культуре и спорту также поддержат значимое событие и преодолеют километровую дистанцию. Всего в забеге планируется участие более 100 человек.Каждый бегун получит сувенирную продукцию с символикой моста - футболки и медали. Все желающие смогут сделать памятную фотографию в организованной фотозоне, уточняют власти.Строительство моста через реку Пур началось в декабре 2018 года. Это ключевой инфраструктурный объект для восточной части округа, который обеспечит транспортную связь Пуровского, Тазовского и <a href="http://ria.ru/location_Krasnoselkupskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Красноселькупского районов</a> с основной сетью региональных дорог. С вводом нового моста будет решен вопрос непрерывного транспортного сообщения, который дважды в год возникал в период распутицы.За это время строительство не останавливалось ни на минуту. Мостовики установили 11 опор, завершили сооружение пролетов между ними - это более 5600 тонн металлоконструкций. На отсыпку подходов к будущему мосту потребовалось более 270 тысяч кубометров песка.Длина нового моста составляет 1023 метра, с подходами и насыпью - почти 2700 метров. Длина пролетных строений моста - по 105 метров. Имя моста – Пуровский - жители Ямала выбирали в ходе голосования.Движение по мосту будет бесплатным для всех легковых автомобилей, транспорта экстренных служб, общественного транспорта, мотоциклов, гужевого транспорта. Плата будет взиматься только с грузового транспорта и спецтехники. При этом тарифы снизятся почти в два раза по сравнению с действующими сейчас на понтонной переправе, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20201006/pedagogi-1578441216.html

https://ria.ru/20201004/layki-1578115329.html

тарко-сале

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ямало-ненецкий автономный округ (янао), тарко-сале, красноселькупский район, общество