Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20201012/pur-1579451205.html
На Ямале спортсмены первыми пробегут по новому мосту через реку Пур
Спортсмены первыми пробегут по новому мосту через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T17:22
2020-10-12T17:22
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
тарко-сале
красноселькупский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579450931_0:42:1120:672_1400x0_80_0_0_dcd58d639758b5b9ca053624d524a8bb.png
<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт - РИА Новости.</strong> Спортсмены первыми пробегут по новому мосту через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.В памятном мероприятии примут участие спортсмены и жители города <a href="http://ria.ru/location_Tarko_Sale/" target="_blank" data-auto="true">Тарко-Сале</a>, районов Лимбяяха и Коротчаево, поселков Уренгой, Тазовский и Газ-Сале. Руководители окружного департамента по физической культуре и спорту также поддержат значимое событие и преодолеют километровую дистанцию. Всего в забеге планируется участие более 100 человек.Каждый бегун получит сувенирную продукцию с символикой моста - футболки и медали. Все желающие смогут сделать памятную фотографию в организованной фотозоне, уточняют власти.Строительство моста через реку Пур началось в декабре 2018 года. Это ключевой инфраструктурный объект для восточной части округа, который обеспечит транспортную связь Пуровского, Тазовского и <a href="http://ria.ru/location_Krasnoselkupskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Красноселькупского районов</a> с основной сетью региональных дорог. С вводом нового моста будет решен вопрос непрерывного транспортного сообщения, который дважды в год возникал в период распутицы.За это время строительство не останавливалось ни на минуту. Мостовики установили 11 опор, завершили сооружение пролетов между ними - это более 5600 тонн металлоконструкций. На отсыпку подходов к будущему мосту потребовалось более 270 тысяч кубометров песка.Длина нового моста составляет 1023 метра, с подходами и насыпью - почти 2700 метров. Длина пролетных строений моста - по 105 метров. Имя моста – Пуровский - жители Ямала выбирали в ходе голосования.Движение по мосту будет бесплатным для всех легковых автомобилей, транспорта экстренных служб, общественного транспорта, мотоциклов, гужевого транспорта. Плата будет взиматься только с грузового транспорта и спецтехники. При этом тарифы снизятся почти в два раза по сравнению с действующими сейчас на понтонной переправе, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20201006/pedagogi-1578441216.html
https://ria.ru/20201004/layki-1578115329.html
тарко-сале
красноселькупский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579450931_224:0:1120:672_1400x0_80_0_0_2b183aaf2b10d7c84763fa0c6335df89.png
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ямало-ненецкий автономный округ (янао), тарко-сале, красноселькупский район, общество

На Ямале спортсмены первыми пробегут по новому мосту через реку Пур

17:22 12.10.2020
 
© Фото : Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округаНовый мост через реку Пур
Новый мост через реку Пур - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Спортсмены первыми пробегут по новому мосту через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.
"Шестнадцатого октября 2020 года в 10.00 (8.00 мск) на мосту через Пур состоится массовый забег в честь его торжественного открытия. Старт будет организован со стороны Коротчаево. Участники забега преодолеют дистанцию в 1000 метров – это как раз длина моста без подходов", - говорится в сообщении.
Регионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 14:55Ямало-Ненецкий автономный округ
Полсотни молодых ямальских педагогов получили гранты губернатора
В памятном мероприятии примут участие спортсмены и жители города Тарко-Сале, районов Лимбяяха и Коротчаево, поселков Уренгой, Тазовский и Газ-Сале. Руководители окружного департамента по физической культуре и спорту также поддержат значимое событие и преодолеют километровую дистанцию. Всего в забеге планируется участие более 100 человек.
Каждый бегун получит сувенирную продукцию с символикой моста - футболки и медали. Все желающие смогут сделать памятную фотографию в организованной фотозоне, уточняют власти.
Строительство моста через реку Пур началось в декабре 2018 года. Это ключевой инфраструктурный объект для восточной части округа, который обеспечит транспортную связь Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов с основной сетью региональных дорог. С вводом нового моста будет решен вопрос непрерывного транспортного сообщения, который дважды в год возникал в период распутицы.
Ненецкая лайка - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 08:00Хорошие новости
На Ямале восстановят популяцию арктической ненецкой лайки
За это время строительство не останавливалось ни на минуту. Мостовики установили 11 опор, завершили сооружение пролетов между ними - это более 5600 тонн металлоконструкций. На отсыпку подходов к будущему мосту потребовалось более 270 тысяч кубометров песка.
Длина нового моста составляет 1023 метра, с подходами и насыпью - почти 2700 метров. Длина пролетных строений моста - по 105 метров. Имя моста – Пуровский - жители Ямала выбирали в ходе голосования.
Движение по мосту будет бесплатным для всех легковых автомобилей, транспорта экстренных служб, общественного транспорта, мотоциклов, гужевого транспорта. Плата будет взиматься только с грузового транспорта и спецтехники. При этом тарифы снизятся почти в два раза по сравнению с действующими сейчас на понтонной переправе, отмечает пресс-служба.
 
Обсудить0
Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Тарко-СалеКрасноселькупский районОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:06Первый в мире человек умер от повторного случая COVID-19
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
23:04Одну из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом перевели в реанимацию
22:51Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке
22:49"Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке
22:48ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
Лента новостейМолния