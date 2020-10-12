https://ria.ru/20201012/protesty-1579401004.html

Белорусская милиция отметила рост агрессивности протестующих

Более 700 человек задержаны в Белоруссии на акциях протеста 11 октября, до рассмотрения в суде административных дел в изоляторы водворены 570 человек, сообщила... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T13:31

2020-10-12T13:31

2020-10-12T13:31

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

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<strong>МИНСК, 12 окт – РИА Новости.</strong> Более 700 человек задержаны в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на акциях протеста 11 октября, до рассмотрения в суде административных дел в изоляторы водворены 570 человек, сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики.Одиннадцатого октября в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> противники действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> провели очередную не согласованную с властями акцию протеста – "марш гордости". Акции протеста прошли и в других городах республики.При этом в ведомстве обратили внимание, что по сравнению с предыдущими воскресными шествиями число митингующих уменьшилось, но "повысилась агрессивность толпы, в которой были представители различных радикализированных группировок (анархисты, ультрас и другие)".В МВД отметили, что правоохранителями страны приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201012/lukashenko-1579389650.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/sanktsii-lukashenko-1579359146.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире