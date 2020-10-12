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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201012/protesty-1579401004.html
Белорусская милиция отметила рост агрессивности протестующих
Более 700 человек задержаны в Белоруссии на акциях протеста 11 октября, до рассмотрения в суде административных дел в изоляторы водворены 570 человек, сообщила... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T13:31
2020-10-12T13:31
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 12 окт – РИА Новости.</strong> Более 700 человек задержаны в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на акциях протеста 11 октября, до рассмотрения в суде административных дел в изоляторы водворены 570 человек, сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики.Одиннадцатого октября в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> противники действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> провели очередную не согласованную с властями акцию протеста – "марш гордости". Акции протеста прошли и в других городах республики.При этом в ведомстве обратили внимание, что по сравнению с предыдущими воскресными шествиями число митингующих уменьшилось, но "повысилась агрессивность толпы, в которой были представители различных радикализированных группировок (анархисты, ультрас и другие)".В МВД отметили, что правоохранителями страны приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201012/lukashenko-1579389650.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201012/sanktsii-lukashenko-1579359146.html
Гнобите их - это и есть соросята!
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минск
белоруссия
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мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Белорусская милиция отметила рост агрессивности протестующих

13:31 12.10.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Более 700 человек задержаны в Белоруссии на акциях протеста 11 октября, до рассмотрения в суде административных дел в изоляторы водворены 570 человек, сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики.
Одиннадцатого октября в Минске противники действующего президента Александра Лукашенко провели очередную не согласованную с властями акцию протеста – "марш гордости". Акции протеста прошли и в других городах республики.
"Одиннадцатого октября в стране зафиксировано 25 протестных акций… На несанкционированные акции в областных центрах собирались от 30 до 150 человек. Всего по стране общее количество протестующих составило около 11 тысяч человек. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 713 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале МВД.
При этом в ведомстве обратили внимание, что по сравнению с предыдущими воскресными шествиями число митингующих уменьшилось, но "повысилась агрессивность толпы, в которой были представители различных радикализированных группировок (анархисты, ультрас и другие)".
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В МВД отметили, что правоохранителями страны приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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