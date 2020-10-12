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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201012/protesty-1579337755.html
Правозащитники назвали число задержанных на протестах в Белоруссии
Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в Белоруссии превысило 560, заявил не зарегистрированный властями республики... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T03:29
2020-10-12T03:29
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
весна
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> превысило 560, заявил не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "<a href="http://ria.ru/organization_Vesna/" target="_blank" data-auto="true">Весна</a>".<a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> количество задержанных по стране за участие в не согласованных с властями массовых мероприятиях пока не сообщает.Данные на сайте "Весны" постоянно обновляются, к настоящему времени в списке 564 человека, которые были задержаны и доставлены в отделения милиции в различных городах Белоруссии, наибольшее число – в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны силовиками. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201011/lukashenko-1579324388.html
Странные правозащитники они работают против тех где находятся. В США каждый день протесты не пробовали считать задержание. Во всем западе протесты и задержания и считают только в Белоруссии. НКО это и работают по заказу,а кто заказывает музыку тот и платит. А это уже причина для закрытия по факту.
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минск
белоруссия
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мвд белоруссии, весна, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Правозащитники назвали число задержанных на протестах в Белоруссии

03:29 12.10.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в Белоруссии превысило 560, заявил не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна".
МВД Белоруссии количество задержанных по стране за участие в не согласованных с властями массовых мероприятиях пока не сообщает.
Данные на сайте "Весны" постоянно обновляются, к настоящему времени в списке 564 человека, которые были задержаны и доставлены в отделения милиции в различных городах Белоруссии, наибольшее число – в Минске.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны силовиками. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииВеснаАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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