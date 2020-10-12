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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201012/protest-1579455659.html
В Минске на акции пенсионеров прошли задержания
Задержанные есть на несанкционированной акции протеста пенсионеров, которая проходит в понедельник в Минске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T17:42
2020-10-12T20:34
протесты в белоруссии
александр лукашенко
гродно
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 12 окт – РИА Новости.</strong> Задержанные есть на несанкционированной акции протеста пенсионеров, которая проходит в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.В белорусской столице в понедельник днем началась акция протеста, в которой участвуют в основном люди пенсионного возраста. Изначально они собрались на площади Независимости у Дома правительства, откуда двинулись колонной по центральному проспекту – проспекту Независимости."Сотрудники милиции принимают меры по пресечению правонарушений со стороны граждан, которые участвуют в данном несанкционированном массовом мероприятии. Также усилены меры безопасности. Среди участников мероприятия есть задержанные граждане", - рассказал представитель пресс-службы, отметив, что их число уточняется.По словам собеседника агентства, в целях обеспечения безопасности граждан, которые двигаются вдоль проспекта Независимости и периодически выходят на проезжую часть, сотрудниками Госавтоинспекции вводится поэтапное ограничение движения транспорта, за исключением общественного, по пути следования людей.Неделю назад в Минске пенсионеры проводили подобное несанкционированное мероприятие, однако оно было менее массовым. При этом, как сообщают белорусские СМИ, акции протеста пенсионеров в этот раз проходят и в других городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> – <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Бресте</a>, <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеле</a>, <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201011/zaderzhaniya-1579315659.html
https://ria.ru/20201012/belorussiya-1579440386.html
Уже и пенсионеры против Луки... Всех против себя настроил своим упрямством и бездарностью...
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гродно
минск
белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, гродно, минск, белоруссия, в мире

В Минске на акции пенсионеров прошли задержания

17:42 12.10.2020 (обновлено: 20:34 12.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАкция протеста пенсионеров в Минске
Акция протеста пенсионеров в Минске - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Задержанные есть на несанкционированной акции протеста пенсионеров, которая проходит в понедельник в Минске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В белорусской столице в понедельник днем началась акция протеста, в которой участвуют в основном люди пенсионного возраста. Изначально они собрались на площади Независимости у Дома правительства, откуда двинулись колонной по центральному проспекту – проспекту Независимости.
Сотрудники правоохранительных органов проводят задержания во время митинга оппозиции в Минске. 11 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 20:12Протесты в Белоруссии
В Минске около трех тысяч протестующих привлекли к ответственности
"Сотрудники милиции принимают меры по пресечению правонарушений со стороны граждан, которые участвуют в данном несанкционированном массовом мероприятии. Также усилены меры безопасности. Среди участников мероприятия есть задержанные граждане", - рассказал представитель пресс-службы, отметив, что их число уточняется.
По словам собеседника агентства, в целях обеспечения безопасности граждан, которые двигаются вдоль проспекта Независимости и периодически выходят на проезжую часть, сотрудниками Госавтоинспекции вводится поэтапное ограничение движения транспорта, за исключением общественного, по пути следования людей.
Неделю назад в Минске пенсионеры проводили подобное несанкционированное мероприятие, однако оно было менее массовым. При этом, как сообщают белорусские СМИ, акции протеста пенсионеров в этот раз проходят и в других городах БелоруссииБресте, Гомеле, Гродно.
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
Вчера, 16:36Протесты в Белоруссии
МВД Белоруссии пообещало обеспечить порядок в стране
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
 
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоГродноМинскБелоруссияВ мире
 
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