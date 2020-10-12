https://ria.ru/20201012/protest-1579455659.html

В Минске на акции пенсионеров прошли задержания

Задержанные есть на несанкционированной акции протеста пенсионеров, которая проходит в понедельник в Минске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T17:42

2020-10-12T17:42

2020-10-12T20:34

протесты в белоруссии

александр лукашенко

гродно

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 12 окт – РИА Новости.</strong> Задержанные есть на несанкционированной акции протеста пенсионеров, которая проходит в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.В белорусской столице в понедельник днем началась акция протеста, в которой участвуют в основном люди пенсионного возраста. Изначально они собрались на площади Независимости у Дома правительства, откуда двинулись колонной по центральному проспекту – проспекту Независимости."Сотрудники милиции принимают меры по пресечению правонарушений со стороны граждан, которые участвуют в данном несанкционированном массовом мероприятии. Также усилены меры безопасности. Среди участников мероприятия есть задержанные граждане", - рассказал представитель пресс-службы, отметив, что их число уточняется.По словам собеседника агентства, в целях обеспечения безопасности граждан, которые двигаются вдоль проспекта Независимости и периодически выходят на проезжую часть, сотрудниками Госавтоинспекции вводится поэтапное ограничение движения транспорта, за исключением общественного, по пути следования людей.Неделю назад в Минске пенсионеры проводили подобное несанкционированное мероприятие, однако оно было менее массовым. При этом, как сообщают белорусские СМИ, акции протеста пенсионеров в этот раз проходят и в других городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> – <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Бресте</a>, <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеле</a>, <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201011/zaderzhaniya-1579315659.html

https://ria.ru/20201012/belorussiya-1579440386.html

Телепут Запут Уже и пенсионеры против Луки... Всех против себя настроил своим упрямством и бездарностью... 27

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, гродно, минск, белоруссия, в мире