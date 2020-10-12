В Минске на акции пенсионеров прошли задержания
17:42 12.10.2020 (обновлено: 20:34 12.10.2020)
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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Задержанные есть на несанкционированной акции протеста пенсионеров, которая проходит в понедельник в Минске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В белорусской столице в понедельник днем началась акция протеста, в которой участвуют в основном люди пенсионного возраста. Изначально они собрались на площади Независимости у Дома правительства, откуда двинулись колонной по центральному проспекту – проспекту Независимости.
"Сотрудники милиции принимают меры по пресечению правонарушений со стороны граждан, которые участвуют в данном несанкционированном массовом мероприятии. Также усилены меры безопасности. Среди участников мероприятия есть задержанные граждане", - рассказал представитель пресс-службы, отметив, что их число уточняется.
По словам собеседника агентства, в целях обеспечения безопасности граждан, которые двигаются вдоль проспекта Независимости и периодически выходят на проезжую часть, сотрудниками Госавтоинспекции вводится поэтапное ограничение движения транспорта, за исключением общественного, по пути следования людей.
Неделю назад в Минске пенсионеры проводили подобное несанкционированное мероприятие, однако оно было менее массовым. При этом, как сообщают белорусские СМИ, акции протеста пенсионеров в этот раз проходят и в других городах Белоруссии – Бресте, Гомеле, Гродно.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.