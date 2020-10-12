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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
https://ria.ru/20201012/proekty-1579488504.html
Тульские предприятия получили 2 миллиарда рублей из Фонда промышленности
Фонд развития промышленности РФ направил в 2020 году около 2 миллиардов рублей займов на реализацию 10 проектов предприятий Тульской области, сообщил в... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T21:07
2020-10-12T21:07
тульская область
тульская область
экономика
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<strong>ТУЛА, 12 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Fond_razvitija_promyshlennosti/" target="_blank" data-auto="true">Фонд развития промышленности</a> РФ направил в 2020 году около 2 миллиардов рублей займов на реализацию 10 проектов предприятий <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a>, сообщил в понедельник в ходе рабочей встречи с главой <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денисом Мантуровым</a> губернатор Тульской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Djumin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Дюмин</a>."В регионе продолжается реализация инвестиционных проектов. Важной мерой поддержки в наращивании инвестиционного потенциала региона служит механизм специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и участие Фонда развития промышленности. В 2020 году при поддержке ФРП в Тульской области региональные предприятия реализуют 10 проектов на общую сумму займов порядка 2 миллиардов рублей", – цитирует пресс-служба облправительства слова губернатора.Дюмин отметил, что, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, промышленность Тульской области продолжает демонстрировать рост темпов производства выше среднероссийских – 118% за 8 месяцев. Это первое место в ЦФО и 5-й результат по стране."На встрече стороны обсудили вопросы взаимодействия региона с федеральным министерством и реализацию инвестиционных проектов в Тульской области", – сообщает пресс-служба.Губернатор поблагодарил главу Минпромторга за поддержку региона в период пандемии. Во время борьбы с распространением коронавируса министерство оказало регионам существенную помощь в обеспечении средствами индивидуальной защиты, сырьем для их производства, а также аппаратами ИВЛ. Дюмин также поблагодарил министра за поставку в регион школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи, которые были закуплены за счет федерального бюджета.
https://ria.ru/20191211/1562255512.html
тульская область
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тульская область, экономика

Тульские предприятия получили 2 миллиарда рублей из Фонда промышленности

21:07 12.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТУЛА, 12 окт — РИА Новости. Фонд развития промышленности РФ направил в 2020 году около 2 миллиардов рублей займов на реализацию 10 проектов предприятий Тульской области, сообщил в понедельник в ходе рабочей встречи с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
"В регионе продолжается реализация инвестиционных проектов. Важной мерой поддержки в наращивании инвестиционного потенциала региона служит механизм специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и участие Фонда развития промышленности. В 2020 году при поддержке ФРП в Тульской области региональные предприятия реализуют 10 проектов на общую сумму займов порядка 2 миллиардов рублей", – цитирует пресс-служба облправительства слова губернатора.
Дюмин отметил, что, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, промышленность Тульской области продолжает демонстрировать рост темпов производства выше среднероссийских – 118% за 8 месяцев. Это первое место в ЦФО и 5-й результат по стране.
"На встрече стороны обсудили вопросы взаимодействия региона с федеральным министерством и реализацию инвестиционных проектов в Тульской области", – сообщает пресс-служба.
Тульский кремль. В центре: Успенский собор. Справа: флажок на крыше Никитской башни. - РИА Новости, 1920, 11.12.2019
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Губернатор поблагодарил главу Минпромторга за поддержку региона в период пандемии. Во время борьбы с распространением коронавируса министерство оказало регионам существенную помощь в обеспечении средствами индивидуальной защиты, сырьем для их производства, а также аппаратами ИВЛ. Дюмин также поблагодарил министра за поставку в регион школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи, которые были закуплены за счет федерального бюджета.
 
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