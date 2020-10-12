В РФПИ допустили поставку "Спутника V" из других стран в Россию

"Возможно, часть вакцин, которая будет производиться другими странами, будет поставляться на российский рынок. Производство в других странах важно, чтобы удовлетворить спрос других стран, поэтому, например, то, что мы будем производить в Индии , будет поставляться как в Индию, так и в ряд других государств. То, что будет производиться в Бразилии , - в Бразилию и в другие страны Латинской Америки . То есть мы создали такие базы производства российской вакцины "Спутник V" для всего мира за счет наших партнерств с другими производителями в других странах", - также рассказал Дмитриев.