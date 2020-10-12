https://ria.ru/20201012/postavka-1579473329.html
В РФПИ допустили поставку "Спутника V" из других стран в Россию
Обеспечение россиян вакциной от коронавируса "Спутник " является абсолютным приоритетом - на это будут работать все мощности по производству в России, возможны... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T19:18
2020-10-12T19:18
2020-10-12T22:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
бразилия
индия
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Обеспечение россиян вакциной от коронавируса "Спутник " является абсолютным приоритетом - на это будут работать все мощности по производству в России, возможны и ее поставки из других стран, сообщил глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российского фонда прямых инвестиций</a> Кирилл Дмитриев.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с РФПИ. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, бразилия, индия