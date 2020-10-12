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В РФПИ допустили поставку "Спутника V" из других стран в Россию
Обеспечение россиян вакциной от коронавируса "Спутник " является абсолютным приоритетом - на это будут работать все мощности по производству в России, возможны... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T19:18
2020-10-12T22:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
бразилия
индия
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Обеспечение россиян вакциной от коронавируса "Спутник " является абсолютным приоритетом - на это будут работать все мощности по производству в России, возможны и ее поставки из других стран, сообщил глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российского фонда прямых инвестиций</a> Кирилл Дмитриев.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с РФПИ. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, бразилия, индия

В РФПИ допустили поставку "Спутника V" из других стран в Россию

19:18 12.10.2020 (обновлено: 22:27 12.10.2020)
 
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Обеспечение россиян вакциной от коронавируса "Спутник " является абсолютным приоритетом - на это будут работать все мощности по производству в России, возможны и ее поставки из других стран, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Производство вакцины - абсолютно ключевая задача. У нас есть договоренности и в Китае, и в Индии, и в Бразилии, и в Корее, и в Турции о производстве нашей вакцины. Безусловно, это крайне важно, потому что все российские мощности будут направлены на производство вакцины для россиян. Россия - это, безусловно, наш абсолютный приоритет", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24".

Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с РФПИ. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

"Возможно, часть вакцин, которая будет производиться другими странами, будет поставляться на российский рынок. Производство в других странах важно, чтобы удовлетворить спрос других стран, поэтому, например, то, что мы будем производить в Индии, будет поставляться как в Индию, так и в ряд других государств. То, что будет производиться в Бразилии, - в Бразилию и в другие страны Латинской Америки. То есть мы создали такие базы производства российской вакцины "Спутник V" для всего мира за счет наших партнерств с другими производителями в других странах", - также рассказал Дмитриев.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЛатинская АмерикаРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоБразилияИндия
 
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