https://ria.ru/20201012/posly-1579435228.html

Послы нескольких стран прибыли в МИД из-за дела историка Дмитриева

Послы сразу нескольких стран, в том числе ФРГ и Литвы, прибыли в МИД РФ по приглашению российской стороны в связи с делом главы карельского "Мемориала",... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T16:11

2020-10-12T16:11

2020-10-12T18:11

юрий дмитриев

петрозаводский городской суд

валерий фадеев

татьяна москалькова

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мемориал

германия

литва

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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.</strong> Послы сразу нескольких стран, в том числе ФРГ и Литвы, прибыли в МИД РФ по приглашению российской стороны в связи с делом главы карельского "Мемориала", историка <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Дмитриева</a>, передает корреспондент РИА Новости.Ранее официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> заявила, что российское внешнеполитическое ведомство пригласит на Смоленскую площадь послов <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и других государств, заявлявших о "политизации" дела главы карельского "<a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnoe_obshhestvo_Memorial/" target="_blank" data-auto="true">Мемориала</a>", историка Юрия Дмитриева.Верховный суд Карелии ранее ужесточил Дмитриеву наказание с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. Защита планирует подать кассацию на 13-летний срок в колонии.Кроме того, изначально <a href="http://ria.ru/organization_Petrozavodskijj_gorodskojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Петрозаводский городской суд</a> признал его невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия – в этой части решение теперь отменено.Глава Совета по правам человека при президенте <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фадеев</a> в этой связи призвал довести это дело до Верховного суда РФ, а проходящий в Карелии процесс назвал "очень странным". По его мнению, в этой истории есть "какой-то внутренний республиканский фактор", "что-то не так… с судебной системой". Кроме того, ранее уполномоченный по правам человека в РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Москалькова</a> запросила в суде приговор и уголовное дело историка, главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.

https://ria.ru/20201005/dmitriev-1578226455.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий дмитриев, петрозаводский городской суд, валерий фадеев, татьяна москалькова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мемориал, германия, литва, в мире