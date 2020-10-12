https://ria.ru/20201012/pogoda-1579337231.html

В России ожидается аномально теплая середина октября

По всей России ожидается аномально теплая погода, заявил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T03:10

2020-10-12T03:10

2020-10-12T07:54

россия

республика саха (якутия)

погода

северный кавказ

роман вильфанд

гидрометцентр

северо-кавказский фо

липецкая область

воронежская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578001866_0:407:2917:2048_1400x0_80_0_0_9fce54aed928c51034b48738720bcdfd.jpg

<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> По всей России ожидается аномально теплая погода, заявил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank">Роман Вильфанд</a>.По его словам, высокие температуры установятся во второй декаде этого месяца.Он пояснил, что аномалии — это отклонения от нормы, которые отличаются в разных частях страны.Научрук <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> сообщил, что его не перестает удивлять погодой Якутия. На севере республики дневные отметки поднимаются выше нуля — крайне редкое явление для текущего времени года. Превышение температурной нормы, по оценке Вильфанда, составляет 8-10 градусов."Просто чудо"Долгий период аномально теплой погоды в центре европейской части России завершится в конце новой рабочей недели, считает научрук Гидрометцентра.При этом, подчеркнул он, в этой части страны наблюдается "чудо".В пятницу, продолжил собеседник агентства, воздушные массы начнут идти с северо-запада, и в результате максимальные значения будут достигать уже 10-13 градусов, а в выходные они понизятся.Однако температура все равно будет превышать норму, олько на 2-4 градуса, а не на 6-7 градусов, как сейчас, заявил Вильфанд.Бархатный сезон продолжаетсяНа юге европейской части России циркуляция воздушных масс не меняется, поэтому там продолжает держаться высокая температура.Для полуострова это особенно заметно, считает он. Так, температура воды там достигает 22 градусов, а на Черноморском побережье — 23 градусов.

https://ria.ru/20200928/pogoda-1577867203.html

https://ria.ru/20201007/pogoda-1578546002.html

1

россия

республика саха (якутия)

северный кавказ

северо-кавказский фо

липецкая область

воронежская область

республика крым

центральный фо

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика саха (якутия), погода, северный кавказ, роман вильфанд, гидрометцентр, северо-кавказский фо, липецкая область, воронежская область, республика крым, центральный фо, общество