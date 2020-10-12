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https://ria.ru/20201012/pogoda-1579337231.html
В России ожидается аномально теплая середина октября
По всей России ожидается аномально теплая погода, заявил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T03:10
2020-10-12T07:54
россия
республика саха (якутия)
погода
северный кавказ
роман вильфанд
гидрометцентр
северо-кавказский фо
липецкая область
воронежская область
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> По всей России ожидается аномально теплая погода, заявил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank">Роман Вильфанд</a>.По его словам, высокие температуры установятся во второй декаде этого месяца.Он пояснил, что аномалии — это отклонения от нормы, которые отличаются в разных частях страны.Научрук <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> сообщил, что его не перестает удивлять погодой Якутия. На севере республики дневные отметки поднимаются выше нуля — крайне редкое явление для текущего времени года. Превышение температурной нормы, по оценке Вильфанда, составляет 8-10 градусов."Просто чудо"Долгий период аномально теплой погоды в центре европейской части России завершится в конце новой рабочей недели, считает научрук Гидрометцентра.При этом, подчеркнул он, в этой части страны наблюдается "чудо".В пятницу, продолжил собеседник агентства, воздушные массы начнут идти с северо-запада, и в результате максимальные значения будут достигать уже 10-13 градусов, а в выходные они понизятся.Однако температура все равно будет превышать норму, олько на 2-4 градуса, а не на 6-7 градусов, как сейчас, заявил Вильфанд.Бархатный сезон продолжаетсяНа юге европейской части России циркуляция воздушных масс не меняется, поэтому там продолжает держаться высокая температура.Для полуострова это особенно заметно, считает он. Так, температура воды там достигает 22 градусов, а на Черноморском побережье — 23 градусов.
https://ria.ru/20200928/pogoda-1577867203.html
https://ria.ru/20201007/pogoda-1578546002.html
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россия
республика саха (якутия)
северный кавказ
северо-кавказский фо
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россия, республика саха (якутия), погода, северный кавказ, роман вильфанд, гидрометцентр, северо-кавказский фо, липецкая область, воронежская область, республика крым, центральный фо, общество

В России ожидается аномально теплая середина октября

03:10 12.10.2020 (обновлено: 07:54 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЛюди гуляют в сквере
Люди гуляют в сквере - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. По всей России ожидается аномально теплая погода, заявил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, высокие температуры установятся во второй декаде этого месяца.
“Вся вторая декада октября на всей территории нашей страны будет теплой. Это значит, что аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений”, — отметил Вильфанд.
Он пояснил, что аномалии — это отклонения от нормы, которые отличаются в разных частях страны.
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Научрук Гидрометцентра сообщил, что его не перестает удивлять погодой Якутия. На севере республики дневные отметки поднимаются выше нуля — крайне редкое явление для текущего времени года. Превышение температурной нормы, по оценке Вильфанда, составляет 8-10 градусов.

"Просто чудо"

Долгий период аномально теплой погоды в центре европейской части России завершится в конце новой рабочей недели, считает научрук Гидрометцентра.
При этом, подчеркнул он, в этой части страны наблюдается "чудо".
"В центре европейской России просто чудо. Во вторник-среду температура будет соответствовать концу августа. Преимущественно будет без осадков. Можно называть этот период поздним бабьим летом или настоящей "золотой осенью", — сказал Вильфанд.
В пятницу, продолжил собеседник агентства, воздушные массы начнут идти с северо-запада, и в результате максимальные значения будут достигать уже 10-13 градусов, а в выходные они понизятся.
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Однако температура все равно будет превышать норму, олько на 2-4 градуса, а не на 6-7 градусов, как сейчас, заявил Вильфанд.

Бархатный сезон продолжается

На юге европейской части России циркуляция воздушных масс не меняется, поэтому там продолжает держаться высокая температура.
"Это касается не только Северо-Кавказского округа, но и черноземных областей - Воронежской и Липецкой. Там температура выше 20 градусов. Это тоже чудо, и не меняется в течение всей недели. И начиная с Ростовской области, Краснодарского края всю неделю 25-27 днем. Такая высокая температура характерна и для Крыма", — отметил Вильфанд.
Для полуострова это особенно заметно, считает он. Так, температура воды там достигает 22 градусов, а на Черноморском побережье — 23 градусов.
 
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РоссияРеспублика Саха (Якутия)ПогодаСеверный КавказРоман ВильфандГидрометцентрСеверо-Кавказский ФОЛипецкая областьВоронежская областьРеспублика КрымЦентральный ФООбщество
 
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