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В Гидрометцентре сообщили о "чуде" в европейской части России
Окончание долго периода аномально теплой погоды, которая наблюдалась в центре европейской части России в октябре, закончится в конце рабочей недели, сообщил РИА РИА Новости, 12.10.2020
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россия
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Окончание долго периода аномально теплой погоды, которая наблюдалась в центре европейской части России в октябре, закончится в конце рабочей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> Роман Вильфанд.Он отметил, что температура все равно будет выше нормы, но только на 2-4 градуса, а не на 6-7 градусов, как сейчас
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россия
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РИА Новости
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

В Гидрометцентре сообщили о "чуде" в европейской части России

00:40 12.10.2020 (обновлено: 01:08 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖелтеющие листья на деревьях в сквере на Ленинском проспекте в Москве
Желтеющие листья на деревьях в сквере на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Окончание долго периода аномально теплой погоды, которая наблюдалась в центре европейской части России в октябре, закончится в конце рабочей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В центре европейской России просто чудо. Во вторник-среду температура будет соответствовать концу августа. Преимущественно будет без осадков. Можно называть этот период поздним бабьим летом или настоящей "золотой осенью". Но все-таки конец "золотой осени" виден. В пятницу уже будет меняться циркуляция и воздушные массы будут северо-западные. Максимальные значения в пятницу 10-13 и с дальнейшим понижением в выходные", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что температура все равно будет выше нормы, но только на 2-4 градуса, а не на 6-7 градусов, как сейчас
 
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
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