В Гидрометцентре сообщили о "чуде" в европейской части России
00:40 12.10.2020 (обновлено: 01:08 12.10.2020)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖелтеющие листья на деревьях в сквере на Ленинском проспекте в Москве
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Окончание долго периода аномально теплой погоды, которая наблюдалась в центре европейской части России в октябре, закончится в конце рабочей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В центре европейской России просто чудо. Во вторник-среду температура будет соответствовать концу августа. Преимущественно будет без осадков. Можно называть этот период поздним бабьим летом или настоящей "золотой осенью". Но все-таки конец "золотой осени" виден. В пятницу уже будет меняться циркуляция и воздушные массы будут северо-западные. Максимальные значения в пятницу 10-13 и с дальнейшим понижением в выходные", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что температура все равно будет выше нормы, но только на 2-4 градуса, а не на 6-7 градусов, как сейчас