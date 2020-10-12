https://ria.ru/20201012/pogoda-1579334032.html

В Гидрометцентре сообщили о "чуде" в европейской части России

Окончание долго периода аномально теплой погоды, которая наблюдалась в центре европейской части России в октябре, закончится в конце рабочей недели, сообщил РИА РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T00:40

2020-10-12T00:40

2020-10-12T01:08

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Окончание долго периода аномально теплой погоды, которая наблюдалась в центре европейской части России в октябре, закончится в конце рабочей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> Роман Вильфанд.Он отметил, что температура все равно будет выше нормы, но только на 2-4 градуса, а не на 6-7 градусов, как сейчас

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество