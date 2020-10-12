https://ria.ru/20201012/pogoda-1579333119.html
Россиянам по всей стране пообещали аномальную погоду
Вторая декада октября будет аномально теплой на всей территории России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T00:22
2020-10-12T00:22
2020-10-12T00:55
погода
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Вторая декада октября будет аномально теплой на всей территории России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.Он также напомнил, что аномалии — это отклонения от нормы, которые отличаются в разных частях России.В частности, уточнил собеседник агентства, не перестает удивлять погодой Якутия. На севере региона дневные отметки поднимаются выше нуля, а такое случается крайне редко в это время года. Температура превышает норму на 8-10 градусов.Ранее Вильфанд в беседе с RT заявил, что в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> в ближайшие дни "вернется август". Так, уже во вторник и среду воздух может прогреться до 19 градусов, однако к выходным воздушные массы поменяют направление с южных на северные, и погода, вероятно, изменится, пояснил научрук <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a>.
https://ria.ru/20201011/avgust-1579318348.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество