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Россиянам по всей стране пообещали аномальную погоду
Вторая декада октября будет аномально теплой на всей территории России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T00:22
2020-10-12T00:55
погода
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Вторая декада октября будет аномально теплой на всей территории России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.Он также напомнил, что аномалии — это отклонения от нормы, которые отличаются в разных частях России.В частности, уточнил собеседник агентства, не перестает удивлять погодой Якутия. На севере региона дневные отметки поднимаются выше нуля, а такое случается крайне редко в это время года. Температура превышает норму на 8-10 градусов.Ранее Вильфанд в беседе с RT заявил, что в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> в ближайшие дни "вернется август". Так, уже во вторник и среду воздух может прогреться до 19 градусов, однако к выходным воздушные массы поменяют направление с южных на северные, и погода, вероятно, изменится, пояснил научрук <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a>.
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погода, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Россиянам по всей стране пообещали аномальную погоду

00:22 12.10.2020 (обновлено: 00:55 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр КряжевПрохожие в сквере на площади Ленина в Новосибирске
Прохожие в сквере на площади Ленина в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Вторая декада октября будет аномально теплой на всей территории России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

“Вся вторая декада октября на всей территории нашей страны будет теплой. Это значит, что аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений”, — сказал Вильфанд.

Он также напомнил, что аномалии — это отклонения от нормы, которые отличаются в разных частях России.
В частности, уточнил собеседник агентства, не перестает удивлять погодой Якутия. На севере региона дневные отметки поднимаются выше нуля, а такое случается крайне редко в это время года. Температура превышает норму на 8-10 градусов.
Территория парка имени 50-летия Октября в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
Вчера, 20:37
Москвичам пообещали "возвращение августа"
Ранее Вильфанд в беседе с RT заявил, что в Москву в ближайшие дни "вернется август". Так, уже во вторник и среду воздух может прогреться до 19 градусов, однако к выходным воздушные массы поменяют направление с южных на северные, и погода, вероятно, изменится, пояснил научрук Гидрометцентра.
 
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ПогодаМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
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