https://ria.ru/20201012/pobeg-1579499141.html
В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
Заключенный, сбежавший в субботу из колонии-поселения в Усть-Куте Иркутской области, задержан в Братске. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T23:25
2020-10-12T23:25
2020-10-12T23:25
ангарск
братск
иркутская область
усть-кут
происшествия
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<strong>ИРКУТСК, 12 окт – РИА Новости.</strong> Заключенный, сбежавший в субботу из колонии-поселения в Усть-Куте <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>, задержан в <a href="http://ria.ru/location_Bratsk/" target="_blank" data-auto="true">Братске</a>."Сбежавший из колонии-поселения Усть-Кута Чернышов Денис задержан в поселке Гидростроитель (г. Братск)", - говорится в сообщении <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> региона. Расстояние между населенными пунктами превышает 300 километров.Ранее сообщалось, что из колонии-поселения города Усть-Кута 10 октября сбежал 26-летний Денис Чернышов. Мужчина отбывал наказание за особо тяжкое преступление.В августе из колонии-поселения города <a href="http://ria.ru/location_Angarsk/" target="_blank" data-auto="true">Ангарска</a> сбежал неоднократно судимый Николай Грачев. Его поиски продолжаются.
https://ria.ru/20201005/pobeg-1578249049.html
https://ria.ru/20200923/pobeg-1577645915.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ангарск, братск, иркутская область, усть-кут, происшествия