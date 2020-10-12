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В Иркутской области заключенный сбежал из колонии-поселения
Заключенного, сбежавшего из колонии-поселения города Усть-Кута, разыскивают в Иркутской области, сообщает ГУМВД региона. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T08:49
2020-10-12T11:41
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
иркутская область
усть-кут
происшествия
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<strong>ИРКУТСК, 12 окт — РИА Новости.</strong> Заключенного, сбежавшего из колонии-поселения города <a href="http://ria.ru/location_Ust_Kut/" target="_blank" data-auto="true">Усть-Кута</a>, разыскивают в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> региона."Сообщение о побеге Чернышова Дениса Владимировича поступило в дежурную часть полиции 10 октября. Двадцатишестилетний мужчина отбывал наказание в колонии-поселении № 20 города Усть-Кута за совершение особо тяжкого преступления. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий", — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что полиция ведет розыск неоднократно судимого Николая Грачева, сбежавшего в конце августа из колонии-поселения в <a href="http://ria.ru/location_Angarsk/" target="_blank" data-auto="true">Ангарске</a>. Его поиск в настоящее время продолжается.
https://ria.ru/20200923/pobeg-1577645915.html
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иркутская область
усть-кут
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), иркутская область, усть-кут, происшествия

В Иркутской области заключенный сбежал из колонии-поселения

08:49 12.10.2020 (обновлено: 11:41 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Саид ЦарнаевВид на колонию-поселение для заключенных
Вид на колонию-поселение для заключенных - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 12 окт — РИА Новости. Заключенного, сбежавшего из колонии-поселения города Усть-Кута, разыскивают в Иркутской области, сообщает ГУМВД региона.
© Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской областиРазыскиваемый в Иркутской области Денис Чернышов
Разыскиваемый в Иркутской области Денис Чернышов - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
Разыскиваемый в Иркутской области Денис Чернышов
"Сообщение о побеге Чернышова Дениса Владимировича поступило в дежурную часть полиции 10 октября. Двадцатишестилетний мужчина отбывал наказание в колонии-поселении № 20 города Усть-Кута за совершение особо тяжкого преступления. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий", — говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что полиция ведет розыск неоднократно судимого Николая Грачева, сбежавшего в конце августа из колонии-поселения в Ангарске. Его поиск в настоящее время продолжается.
 
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Иркутская областьУсть-КутПроисшествия
 
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