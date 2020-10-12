https://ria.ru/20201012/pobeg-1579347193.html

В Иркутской области заключенный сбежал из колонии-поселения

Заключенного, сбежавшего из колонии-поселения города Усть-Кута, разыскивают в Иркутской области, сообщает ГУМВД региона. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T08:49

2020-10-12T08:49

2020-10-12T11:41

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

иркутская область

усть-кут

происшествия

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<strong>ИРКУТСК, 12 окт — РИА Новости.</strong> Заключенного, сбежавшего из колонии-поселения города <a href="http://ria.ru/location_Ust_Kut/" target="_blank" data-auto="true">Усть-Кута</a>, разыскивают в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> региона."Сообщение о побеге Чернышова Дениса Владимировича поступило в дежурную часть полиции 10 октября. Двадцатишестилетний мужчина отбывал наказание в колонии-поселении № 20 города Усть-Кута за совершение особо тяжкого преступления. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий", — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что полиция ведет розыск неоднократно судимого Николая Грачева, сбежавшего в конце августа из колонии-поселения в <a href="http://ria.ru/location_Angarsk/" target="_blank" data-auto="true">Ангарске</a>. Его поиск в настоящее время продолжается.

https://ria.ru/20200923/pobeg-1577645915.html

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иркутская область

усть-кут

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), иркутская область, усть-кут, происшествия