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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201012/plato-1579339782.html
Роспотребнадзор назвал сроки выхода России на плато по коронавирусу
Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 в течение следующих 10-20 дней, заявила РИА Новости заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T06:07
2020-10-12T08:50
наталья пшеничная
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 в течение следующих 10-20 дней, заявила РИА Новости заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Наталья Пшеничная.Она пояснила, что россияне стали более дисциплинированными и сознательными в соблюдении мер профилактики. Кроме того, отметила Пшеничная, часть работающего населения перевели на дистанционный режим, а школьники отправились на дополнительные каникулы.По словам Пшеничной, эти меры должны замедлить темпы прироста новых случаев, но результат будет заметным не сразу, так как у COVID-19 длительный инкубационный период. Должно пройти минимум полтора инкубационных периода, чтобы ожидать выхода на плато, уточнила она.За последние сутки в России выявили 13 634 случая коронавирусной инфекции. Это превышает показатели майского пика заболеваемости.Всего в стране с начала эпидемии число заразившихся коронавирусом выросло до 1 298 718 человек. Погибли 22 597 пациентов, а выздоровели более миллиона.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>. </em>
https://ria.ru/20201012/roshal-1579339041.html
Так ведь были уже на плато. Или врут голикова и попова президенту и нам. Или ни хрена сами не понимают. Вот что значит набирать по блату в руководство.
130
Желаю тебе не подхватить такую заразу. Т.к. вся система здравоохранения перегружена. Очередь на КТ по несколько часов, и дней иногда. Хотя аппаратов больше стало намного. Если сам молодой, стариков не зарази.
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россия
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва

Роспотребнадзор назвал сроки выхода России на плато по коронавирусу

06:07 12.10.2020 (обновлено: 08:50 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский персонал на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинский персонал на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 в течение следующих 10-20 дней, заявила РИА Новости заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября", — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что россияне стали более дисциплинированными и сознательными в соблюдении мер профилактики. Кроме того, отметила Пшеничная, часть работающего населения перевели на дистанционный режим, а школьники отправились на дополнительные каникулы.
По словам Пшеничной, эти меры должны замедлить темпы прироста новых случаев, но результат будет заметным не сразу, так как у COVID-19 длительный инкубационный период. Должно пройти минимум полтора инкубационных периода, чтобы ожидать выхода на плато, уточнила она.
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Всего в стране с начала эпидемии число заразившихся коронавирусом выросло до 1 298 718 человек. Погибли 22 597 пациентов, а выздоровели более миллиона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНаталья ПшеничнаяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Москва
 
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