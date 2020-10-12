https://ria.ru/20201012/plato-1579339782.html

Роспотребнадзор назвал сроки выхода России на плато по коронавирусу

Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 в течение следующих 10-20 дней, заявила РИА Новости заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T06:07

2020-10-12T06:07

2020-10-12T08:50

наталья пшеничная

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 в течение следующих 10-20 дней, заявила РИА Новости заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Наталья Пшеничная.Она пояснила, что россияне стали более дисциплинированными и сознательными в соблюдении мер профилактики. Кроме того, отметила Пшеничная, часть работающего населения перевели на дистанционный режим, а школьники отправились на дополнительные каникулы.По словам Пшеничной, эти меры должны замедлить темпы прироста новых случаев, но результат будет заметным не сразу, так как у COVID-19 длительный инкубационный период. Должно пройти минимум полтора инкубационных периода, чтобы ожидать выхода на плато, уточнила она.За последние сутки в России выявили 13 634 случая коронавирусной инфекции. Это превышает показатели майского пика заболеваемости.Всего в стране с начала эпидемии число заразившихся коронавирусом выросло до 1 298 718 человек. Погибли 22 597 пациентов, а выздоровели более миллиона.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>. </em>

https://ria.ru/20201012/roshal-1579339041.html

aas4545 Так ведь были уже на плато. Или врут голикова и попова президенту и нам. Или ни хрена сами не понимают. Вот что значит набирать по блату в руководство. 130

Эдик Камушкин Желаю тебе не подхватить такую заразу. Т.к. вся система здравоохранения перегружена. Очередь на КТ по несколько часов, и дней иногда. Хотя аппаратов больше стало намного. Если сам молодой, стариков не зарази. 32

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва