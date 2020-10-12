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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201012/perets-1579364550.html
У черного перца обнаружили способность подавлять активность коронавируса
Вещество пиперин, которое содержится в черном перце, способно блокировать действие частей коронавируса SARS-CoV-2, отвечающих за размножение и проникновение в... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T10:46
2020-10-12T13:34
россия
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
индия
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Вещество пиперин, которое содержится в черном перце, способно блокировать действие частей коронавируса <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">SARS-CoV-2</a>, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека. К такому выводу <a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07391102.2020.1819879" target="_blank" rel="nofollow noopener">пришли</a> ученые из Индийского технологического института. Исследователи изучили взаимодействие 30 специй с вирусом и методом компьютерного моделирования выяснили, что все они в той или иной степени связываются с белком S (помогает вирусу присоединиться к рецептору клетки-хозяина) и главной протеазой (отвечает за размножение вируса), однако активней всех ведет себя пиперин. Это вещество отвечает за острый вкус и аромат черного перца.Как сообщают <a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Известия"</a>, российские ученые предполагают, что описанный механизм может работать не только в компьютерной модели, но и в жизни. Для этого потребуются реальные эксперименты. Кроме того, отметили специалисты, перец способен повышать иммунитет и сам по себе может служить противопростудным и противовирусным средством."Во многом свойства перца связаны не с прямым взаимодействием соединений, содержащихся в нем, с вирусными частицами и бактериями, а со стимулированием защитных свойств организма", — пояснила директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Мария Ведунова.Ученые напомнили, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом, гипертонии и аллергии специи вредны, поэтому людям с такими проблемами лучше употреблять БАДы с черным перцем. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579351155.html
https://ria.ru/20201012/ischeznovenie-1579360596.html
ну всё, скоро черный перец сметать с прилавков будут)
86
Сейчас ринутся перец сметать с прилавков. А магазины цены задерут до небес
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россия
индия
РИА Новости
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россия, коронавирус covid-19, индия

У черного перца обнаружили способность подавлять активность коронавируса

10:46 12.10.2020 (обновлено: 13:34 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЧерный перец
Черный перец - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Вещество пиперин, которое содержится в черном перце, способно блокировать действие частей коронавируса SARS-CoV-2, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека. К такому выводу пришли ученые из Индийского технологического института.
Исследователи изучили взаимодействие 30 специй с вирусом и методом компьютерного моделирования выяснили, что все они в той или иной степени связываются с белком S (помогает вирусу присоединиться к рецептору клетки-хозяина) и главной протеазой (отвечает за размножение вируса), однако активней всех ведет себя пиперин. Это вещество отвечает за острый вкус и аромат черного перца.
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Как сообщают "Известия", российские ученые предполагают, что описанный механизм может работать не только в компьютерной модели, но и в жизни. Для этого потребуются реальные эксперименты. Кроме того, отметили специалисты, перец способен повышать иммунитет и сам по себе может служить противопростудным и противовирусным средством.
"Во многом свойства перца связаны не с прямым взаимодействием соединений, содержащихся в нем, с вирусными частицами и бактериями, а со стимулированием защитных свойств организма", — пояснила директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Мария Ведунова.
Ученые напомнили, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом, гипертонии и аллергии специи вредны, поэтому людям с такими проблемами лучше употреблять БАДы с черным перцем.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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