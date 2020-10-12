https://ria.ru/20201012/perets-1579364550.html

У черного перца обнаружили способность подавлять активность коронавируса

Вещество пиперин, которое содержится в черном перце, способно блокировать действие частей коронавируса SARS-CoV-2, отвечающих за размножение и проникновение в... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T10:46

2020-10-12T10:46

2020-10-12T13:34

россия

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156347/80/1563478032_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_2ae065739fdffcaf6533e59af50a9495.jpg

<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Вещество пиперин, которое содержится в черном перце, способно блокировать действие частей коронавируса <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">SARS-CoV-2</a>, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека. К такому выводу <a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07391102.2020.1819879" target="_blank" rel="nofollow noopener">пришли</a> ученые из Индийского технологического института. Исследователи изучили взаимодействие 30 специй с вирусом и методом компьютерного моделирования выяснили, что все они в той или иной степени связываются с белком S (помогает вирусу присоединиться к рецептору клетки-хозяина) и главной протеазой (отвечает за размножение вируса), однако активней всех ведет себя пиперин. Это вещество отвечает за острый вкус и аромат черного перца.Как сообщают <a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Известия"</a>, российские ученые предполагают, что описанный механизм может работать не только в компьютерной модели, но и в жизни. Для этого потребуются реальные эксперименты. Кроме того, отметили специалисты, перец способен повышать иммунитет и сам по себе может служить противопростудным и противовирусным средством."Во многом свойства перца связаны не с прямым взаимодействием соединений, содержащихся в нем, с вирусными частицами и бактериями, а со стимулированием защитных свойств организма", — пояснила директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Мария Ведунова.Ученые напомнили, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом, гипертонии и аллергии специи вредны, поэтому людям с такими проблемами лучше употреблять БАДы с черным перцем. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579351155.html

https://ria.ru/20201012/ischeznovenie-1579360596.html

Константин Е ну всё, скоро черный перец сметать с прилавков будут) 86

Любовь Любовь Сейчас ринутся перец сметать с прилавков. А магазины цены задерут до небес 45

11

россия

индия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, коронавирус covid-19, индия