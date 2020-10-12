https://ria.ru/20201012/peregovory-1579392122.html

В Кремле оценили влияние выборов в США на переговоры по ДСНВ

В Кремле считают вторичным, когда РФ и США договорятся о контроле над вооружениями - до или после выборов в Америке, важно успеть до окончания действия... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T12:44

2020-10-12T12:44

2020-10-12T12:44

дмитрий песков

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле считают вторичным, когда РФ и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> договорятся о контроле над вооружениями - до или после выборов в Америке, важно успеть до окончания действия договора, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Мы находимся в цейтноте, и естественно, если будет формироваться новая администрация в США, это может затормозить процесс любых переговоров. Главное, конечно, принять какие-то меры до завершения действия договора. Мы видим, что в данном случае у нас есть определенные проблемы с тем, что электоральный цикл закончится в США, будет некое формирование новой администрации. Это может существенно замедлить весь процесс. Но главной целью, конечно, для нас является продление самого договора. А до или после - это вторично уже, это внутреннее дело американской стороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько близки стороны к соглашению по этому вопросу и влияет ли на обсуждение возможная смена президента США.Он добавил, что "пока рано говорить о достижении каких-то окончательных договоренностей, работа ведется". По его словам, продление договора - "это вопрос политической воли".

https://ria.ru/20200923/dsnv-1577644061.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, сша, в мире