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Жителей Сочи напугало нашествие крупных пауков-волков
В Сочи появилось много пауков-волков, пишет "Российская газета". Сообщается, что членистоногих стали часто находить в жилых домах. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T15:41
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туризм
новости - туризм
россия
сочи
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> появилось много пауков-волков, пишет <a href="https://rg.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Российская газета"</a>. Сообщается, что членистоногих стали часто находить в жилых домах.Эти пауки довольно крупные — в отдельных случаях их размер может превышать 30 миллиметров, однако для человека они не опасны. Как заявила изданию руководитель секции экологии Сочинского отделения <a href="http://ria.ru/organization_Russkoe_geograficheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Русского географического общества</a> Юлия Набережная, нашествие пауков-волков на квартиры сочинцев не является аномалией. В первую очередь, по ее словам, оно связано с похолоданием.
https://ria.ru/20200915/pauk-1577265811.html
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россия
сочи
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туризм, новости - туризм, россия, сочи, общество

Жителей Сочи напугало нашествие крупных пауков-волков

15:41 12.10.2020 (обновлено: 16:26 12.10.2020)
 
© Фото : Pixabay License/makrowelt_wald4telПаук-волк
Паук-волк - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : Pixabay License/makrowelt_wald4tel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Сочи появилось много пауков-волков, пишет "Российская газета". Сообщается, что членистоногих стали часто находить в жилых домах.
Эти пауки довольно крупные — в отдельных случаях их размер может превышать 30 миллиметров, однако для человека они не опасны.
Как заявила изданию руководитель секции экологии Сочинского отделения Русского географического общества Юлия Набережная, нашествие пауков-волков на квартиры сочинцев не является аномалией. В первую очередь, по ее словам, оно связано с похолоданием.
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