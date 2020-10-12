https://ria.ru/20201012/pauki-1579428009.html

Жителей Сочи напугало нашествие крупных пауков-волков

В Сочи появилось много пауков-волков, пишет "Российская газета". Сообщается, что членистоногих стали часто находить в жилых домах. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T15:41

2020-10-12T15:41

2020-10-12T16:26

туризм

новости - туризм

россия

сочи

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579426547_0:311:2730:1847_1400x0_80_0_0_b904d24adabf41765219b47e6612867c.jpg

<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> появилось много пауков-волков, пишет <a href="https://rg.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Российская газета"</a>. Сообщается, что членистоногих стали часто находить в жилых домах.Эти пауки довольно крупные — в отдельных случаях их размер может превышать 30 миллиметров, однако для человека они не опасны. Как заявила изданию руководитель секции экологии Сочинского отделения <a href="http://ria.ru/organization_Russkoe_geograficheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Русского географического общества</a> Юлия Набережная, нашествие пауков-волков на квартиры сочинцев не является аномалией. В первую очередь, по ее словам, оно связано с похолоданием.

https://ria.ru/20200915/pauk-1577265811.html

5

россия

сочи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, россия, сочи, общество