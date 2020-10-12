https://ria.ru/20201012/otravlenie-1579495451.html

В Махачкале временно закрыли все детские сады из-за массового отравления

Детские сады Махачкалы закрыли на три дня для выяснения причин массового отравления детей, сообщил начальник Управления образования города Вадим Дибияев на... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T22:39

2020-10-12T22:39

2020-10-12T23:54

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махачкала

происшествия

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<strong>МАХАЧКАЛА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Детские сады <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкалы</a> закрыли на три дня для выяснения причин массового отравления детей, сообщил начальник Управления образования города Вадим Дибияев на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/vadim_dibiyaev_mkala/?hl=ru" target="_blank">Instagram</a>.В минувшую пятницу Минздрав Дагестана сообщил о госпитализации 42 детей с острой кишечной инфекцией: 36 из них поступили из детских садов, четверо — школьники, двое не посещают детский сад.В субботу были госпитализированы еще четыре ребенка. Сегодня были выписаны 25 пациентов.Причины произошедшего устанавливают специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.По его словам, в течение трех дней в пищеблоках всех детсадов будет проведена генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств во избежание повторных случаев ОКИ.

https://ria.ru/20201008/shashlyk-1578838259.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, махачкала, происшествия