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В Махачкале временно закрыли все детские сады из-за массового отравления
Детские сады Махачкалы закрыли на три дня для выяснения причин массового отравления детей, сообщил начальник Управления образования города Вадим Дибияев на... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T22:39
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россия
махачкала
происшествия
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<strong>МАХАЧКАЛА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Детские сады <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкалы</a> закрыли на три дня для выяснения причин массового отравления детей, сообщил начальник Управления образования города Вадим Дибияев на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/vadim_dibiyaev_mkala/?hl=ru" target="_blank">Instagram</a>.В минувшую пятницу Минздрав Дагестана сообщил о госпитализации 42 детей с острой кишечной инфекцией: 36 из них поступили из детских садов, четверо — школьники, двое не посещают детский сад.В субботу были госпитализированы еще четыре ребенка. Сегодня были выписаны 25 пациентов.Причины произошедшего устанавливают специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.По его словам, в течение трех дней в пищеблоках всех детсадов будет проведена генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств во избежание повторных случаев ОКИ.
https://ria.ru/20201008/shashlyk-1578838259.html
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россия, махачкала, происшествия

В Махачкале временно закрыли все детские сады из-за массового отравления

22:39 12.10.2020 (обновлено: 23:54 12.10.2020)
 
© Fotolia / ChiccoDodiFCДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Fotolia / ChiccoDodiFC
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МАХАЧКАЛА, 12 окт — РИА Новости. Детские сады Махачкалы закрыли на три дня для выяснения причин массового отравления детей, сообщил начальник Управления образования города Вадим Дибияев на своей странице в Instagram.
В минувшую пятницу Минздрав Дагестана сообщил о госпитализации 42 детей с острой кишечной инфекцией: 36 из них поступили из детских садов, четверо — школьники, двое не посещают детский сад.
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В субботу были госпитализированы еще четыре ребенка. Сегодня были выписаны 25 пациентов.
Причины произошедшего устанавливают специалисты Роспотребнадзора.

"Муниципальные дошкольные образовательные учреждения временно, на протяжении трех дней, не будут осуществлять прием детей. Во всех общеобразовательных учреждениях на три дня приостановлена организация питания в начальных классах", — сообщил руководитель управления.

По его словам, в течение трех дней в пищеблоках всех детсадов будет проведена генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств во избежание повторных случаев ОКИ.

"Прошу родителей набраться терпения и отнестись с пониманием. Все мероприятия проводятся в целях безопасности наших детей", — пояснил Дибияев.

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