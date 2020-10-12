https://ria.ru/20201012/otravlenie-1579470705.html

В Махачкале закрыли пять детских садов из-за массового отравления

Пять детских садов в Махачкале временно закрыли из-за массового отравления детей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Дагестану. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T19:02

2020-10-12T19:02

2020-10-12T22:41

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

махачкала

происшествия

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<strong>МАХАЧКАЛА, 12 окт – РИА Новости.</strong> Пять детских садов в <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкале</a> временно закрыли из-за массового отравления детей, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по Дагестану.По информации Роспотребнадзора, с 8 по 11 октября было зарегистрировано 75 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди детей, посещающих детские сады Махачкалы.В отношении поставщика пищевой продукции начато административное расследование. Проведена проверка цеха по производству молочной продукции индивидуального предпринимателя, которая поставляется во все образовательные учреждения города Махачкалы.

https://ria.ru/20201009/otravlenie-1579043808.html

https://ria.ru/20201012/otravlenie-1579444038.html

россия

махачкала

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), махачкала, происшествия