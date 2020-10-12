Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201012/otpusk-1579017605.html
Россияне рассказали, почему они работают во время отпуска
Почти половина российских туристов, опрошенных сервисом для планирования путешествий, не работают во время отпуска, остальным – приходится это делать, сообщает... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T14:46
2020-10-12T14:46
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/147989/35/1479893502_0:455:4368:2912_1400x0_80_0_0_6e31b7430471c325fa800ba404245dfb.jpg
<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. </strong>Почти половина российских туристов, опрошенных сервисом для планирования путешествий, не работают во время отпуска, остальным – приходится это делать, сообщает OneTwoTrip.В исследовании приняли участие более 1700 человек. Почти половина из них (46 процентов) во время отпуска не занимаются рабочими вопросами: 27 процентов объясняют, что им хочется качественно отдохнуть, а 19 процентов полностью заменяют их коллеги. При этом 41 процент респондентов признались, что им приходится работать: 23 процента из них готовы на это при острой необходимости, 14 процентам приходится решать рабочие вопросы в поездках, четыре процента опрошенных выбирают это добровольно, так как любят все контролировать. Еще 13 процентов — ответили, что все зависит от задачи — иногда можно и отвлечься от отдыха.Мужчины больше женщин любят контролировать рабочие вопросы в отпуске: они выбирали этот вариант в шести процентах случаев (женщины в два раза реже). Кроме того мужчины чаще готовы работать при острой необходимости (29 процентов отметили этот ответ, тогда как среди женщин — только 21 процент). Также выяснилось, что коллеги чаще могут полностью заменить во время отпуска женщин: они отмечали это в 22 процентах случаев (мужчины — только в 12).
https://ria.ru/20201008/otpusk-1578887924.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/147989/35/1479893502_308:0:4191:2912_1400x0_80_0_0_caf71755d9328302b5fa9f18800f356f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, туристы, новости - туризм

Россияне рассказали, почему они работают во время отпуска

14:46 12.10.2020
 
© Fotolia / Creativa ImagesДевушка с ноутбуком на пляже
Девушка с ноутбуком на пляже - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Fotolia / Creativa Images
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Почти половина российских туристов, опрошенных сервисом для планирования путешествий, не работают во время отпуска, остальным – приходится это делать, сообщает OneTwoTrip.
В исследовании приняли участие более 1700 человек. Почти половина из них (46 процентов) во время отпуска не занимаются рабочими вопросами: 27 процентов объясняют, что им хочется качественно отдохнуть, а 19 процентов полностью заменяют их коллеги.
При этом 41 процент респондентов признались, что им приходится работать: 23 процента из них готовы на это при острой необходимости, 14 процентам приходится решать рабочие вопросы в поездках, четыре процента опрошенных выбирают это добровольно, так как любят все контролировать. Еще 13 процентов — ответили, что все зависит от задачи — иногда можно и отвлечься от отдыха.
Мужчины больше женщин любят контролировать рабочие вопросы в отпуске: они выбирали этот вариант в шести процентах случаев (женщины в два раза реже). Кроме того мужчины чаще готовы работать при острой необходимости (29 процентов отметили этот ответ, тогда как среди женщин — только 21 процент). Также выяснилось, что коллеги чаще могут полностью заменить во время отпуска женщин: они отмечали это в 22 процентах случаев (мужчины — только в 12).
Девушка в бассейне - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 18:39Туризм
Россияне рассказали, как часто они уходят в отпуск
 
ТуризмТуризмтуристыНовости - Туризм
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
23:04Одну из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом перевели в реанимацию
22:51Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке
22:49"Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке
22:48ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
22:39В Махачкале временно закрыли все детские сады из-за массового отравления
Лента новостейМолния