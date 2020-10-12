https://ria.ru/20201012/otpusk-1579017605.html

Россияне рассказали, почему они работают во время отпуска

Почти половина российских туристов, опрошенных сервисом для планирования путешествий, не работают во время отпуска, остальным – приходится это делать, сообщает... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T14:46

2020-10-12T14:46

2020-10-12T14:46

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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. </strong>Почти половина российских туристов, опрошенных сервисом для планирования путешествий, не работают во время отпуска, остальным – приходится это делать, сообщает OneTwoTrip.В исследовании приняли участие более 1700 человек. Почти половина из них (46 процентов) во время отпуска не занимаются рабочими вопросами: 27 процентов объясняют, что им хочется качественно отдохнуть, а 19 процентов полностью заменяют их коллеги. При этом 41 процент респондентов признались, что им приходится работать: 23 процента из них готовы на это при острой необходимости, 14 процентам приходится решать рабочие вопросы в поездках, четыре процента опрошенных выбирают это добровольно, так как любят все контролировать. Еще 13 процентов — ответили, что все зависит от задачи — иногда можно и отвлечься от отдыха.Мужчины больше женщин любят контролировать рабочие вопросы в отпуске: они выбирали этот вариант в шести процентах случаев (женщины в два раза реже). Кроме того мужчины чаще готовы работать при острой необходимости (29 процентов отметили этот ответ, тогда как среди женщин — только 21 процент). Также выяснилось, что коллеги чаще могут полностью заменить во время отпуска женщин: они отмечали это в 22 процентах случаев (мужчины — только в 12).

https://ria.ru/20201008/otpusk-1578887924.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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