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В Башкирии задержали отчима и мать за изнасилование 13-летней девочки
Житель Башкирии подозревается в половых преступлениях против 13-летней падчерицы, в том числе изнасиловании, причем как минимум однажды это случилось при... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T15:42
2020-10-12T15:42
россия
республика башкортостан
происшествия
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<strong>УФА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Житель <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija" target="_blank">Башкирии</a> подозревается в половых преступлениях против 13-летней падчерицы, в том числе изнасиловании, причем как минимум однажды это случилось при содействии матери девочки, оба фигуранта задержаны.По данным региональной прокуратуры, следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" по факту изнасилования 13-летней девочки в Калтасинском районе.Отмечается, что надзорное ведомство даст принципиальную оценку действиям (бездействию) должностных лиц служб системы профилактики района - органов внутренних дел, образования, опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в чьи обязанности входило своевременное выявление ребёнка, находящегося в социально опасном положении."Районным подразделением центра "Семья" организовано психологическое сопровождение ребенка, который в настоящее время находится у бабушки. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой республики на контроль", - говорится в сообщении.В <a href="https://ria.ru/organization_SUSK_RF" target="_blank">СУСК</a> РФ по Башкирии РИА Новости сообщили, что отчим и мать ребёнка задержаны.
https://ria.ru/20201011/podrostok-1579285975.html
https://ria.ru/20201005/rebenok-1578218967.html
россия
республика башкортостан
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россия, республика башкортостан, происшествия

В Башкирии задержали отчима и мать за изнасилование 13-летней девочки

15:42 12.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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УФА, 12 окт - РИА Новости. Житель Башкирии подозревается в половых преступлениях против 13-летней падчерицы, в том числе изнасиловании, причем как минимум однажды это случилось при содействии матери девочки, оба фигуранта задержаны.
По данным региональной прокуратуры, следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" по факту изнасилования 13-летней девочки в Калтасинском районе.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
11 октября, 15:38
В Санкт-Петербурге задержали подростка, который пытался убить мать

"Предварительно установлено, что преступные посягательства совершены отчимом несовершеннолетней, участие в одном из преступлений принимала мать девочки", - сообщает башкирская прокуратура.

Отмечается, что надзорное ведомство даст принципиальную оценку действиям (бездействию) должностных лиц служб системы профилактики района - органов внутренних дел, образования, опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в чьи обязанности входило своевременное выявление ребёнка, находящегося в социально опасном положении.
"Районным подразделением центра "Семья" организовано психологическое сопровождение ребенка, который в настоящее время находится у бабушки. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой республики на контроль", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 13:16
В Хабаровске задержали мать ребенка, чье тело нашли в мусорном контейнере
В СУСК РФ по Башкирии РИА Новости сообщили, что отчим и мать ребёнка задержаны.

"Подозреваемые задержаны, с ними проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - пояснили в следкоме региона.

 
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РоссияРеспублика БашкортостанПроисшествия
 
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