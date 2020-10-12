https://ria.ru/20201012/otchim-1579429142.html

В Башкирии задержали отчима и мать за изнасилование 13-летней девочки

Житель Башкирии подозревается в половых преступлениях против 13-летней падчерицы, в том числе изнасиловании, причем как минимум однажды это случилось при... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T15:42

2020-10-12T15:42

2020-10-12T15:42

россия

республика башкортостан

происшествия

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<strong>УФА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Житель <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija" target="_blank">Башкирии</a> подозревается в половых преступлениях против 13-летней падчерицы, в том числе изнасиловании, причем как минимум однажды это случилось при содействии матери девочки, оба фигуранта задержаны.По данным региональной прокуратуры, следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" по факту изнасилования 13-летней девочки в Калтасинском районе.Отмечается, что надзорное ведомство даст принципиальную оценку действиям (бездействию) должностных лиц служб системы профилактики района - органов внутренних дел, образования, опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в чьи обязанности входило своевременное выявление ребёнка, находящегося в социально опасном положении."Районным подразделением центра "Семья" организовано психологическое сопровождение ребенка, который в настоящее время находится у бабушки. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой республики на контроль", - говорится в сообщении.В <a href="https://ria.ru/organization_SUSK_RF" target="_blank">СУСК</a> РФ по Башкирии РИА Новости сообщили, что отчим и мать ребёнка задержаны.

https://ria.ru/20201011/podrostok-1579285975.html

https://ria.ru/20201005/rebenok-1578218967.html

россия

республика башкортостан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика башкортостан, происшествия