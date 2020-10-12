https://ria.ru/20201012/ostanovka-1579459181.html
Экстренные службы рассказали о состоянии раненных в стрельбе на остановке
Трое раненных при обстреле автобусной остановки в Нижегородской области находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T18:00
2020-10-12T18:00
2020-10-12T22:29
обстрел остановки в нижегородской области
россия
нижегородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126653_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_7d189bdcf5c6e6aa84a82d3a4c472dae.jpg
<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Трое раненных при обстреле автобусной остановки в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
1
россия
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126653_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_26052e99640672896e92d1efa2b309ba.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрел остановки в нижегородской области, россия, нижегородская область, происшествия