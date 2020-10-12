https://ria.ru/20201012/ostanovka-1579459181.html

Экстренные службы рассказали о состоянии раненных в стрельбе на остановке

Трое раненных при обстреле автобусной остановки в Нижегородской области находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T18:00

2020-10-12T18:00

2020-10-12T22:29

обстрел остановки в нижегородской области

россия

нижегородская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Трое раненных при обстреле автобусной остановки в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

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россия

нижегородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, россия, нижегородская область, происшествия