https://ria.ru/20201012/operatsiya-1579500386.html

Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области

Врачи провели операции всем троим раненным при стрельбе в поселке под Нижним Новгородом, две женщины переведены в реанимацию, раненный в ногу мужчина – в... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T23:50

2020-10-12T23:50

2020-10-12T23:50

обстрел остановки в нижегородской области

россия

нижегородская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579481010_0:114:3072:1842_1400x0_80_0_0_98e78b7f4c647cc6fde29970bd09a481.jpg

<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости.</strong> Врачи провели операции всем троим раненным при стрельбе в поселке под <a href="https://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod" target="_blank">Нижним Новгородом</a>, две женщины переведены в реанимацию, раненный в ногу мужчина – в обычную палату, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.Ранее сообщалось, что женщину в крайне тяжелом состоянии с множественными огнестрельными ранениями органов брюшной полости прооперировали в Центральной больнице Бора и перевели в отделение реанимации. Двух других пострадавших оперировали в областной больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина стрелял в местных жителей, трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Подозреваемого ищут. Представитель экстренных служб региона говорил РИА Новости, что в результате стрельбы погибли четыре человека, пятеро пострадали.

россия

нижегородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обыск в доме подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области по факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По версии следствия, 12 октября 2020 года в дневное время в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. К работе на месте происшествия приступила следственная группа, состоящая из следователей и криминалистов регионального следственного управления. Также практическую помощь в осмотре и фиксации следов преступления оказывают сотрудники отдела криминалистического сопровождения (с дислокацией в городе Нижнем Новгороде) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы. Совместно с оперативными сотрудниками полиции осуществляются мероприятия, направленные на установление лица, совершившего это дерзкое преступление. 2020-10-12T23:50 true PT0M37S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, россия, нижегородская область, происшествия