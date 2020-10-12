https://ria.ru/20201012/ombudsmen-1579486497.html

Кузнецова рассказала о состоянии девочки, которую полгода держали в шкафу

Найденная в шкафу на Урале шестимесячная девочка переведена из реанимации в обычную палату, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. РИА Новости, 12.10.2020

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следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

екатеринбург

анна кузнецова

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Найденная в шкафу на Урале шестимесячная девочка переведена из реанимации в обычную палату, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>.Изморенного голодом младенца, которого с рождения прятала в шкафу жительница <a href="http://ria.ru/location_Karpinsk/" target="_blank" data-auto="true">Карпинска</a> <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>, нашли пришедшие в гости подруги матери. Они забрали девочку и сообщили в полицию. По данным прокуратуры, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывая ее от знакомых. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены. Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, также заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. Вечером 9 октября вертолет доставил ребенка в больницу <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a>, его состояние стабильно. Медики диагностировали дистрофию третьей степени."Сегодня из Екатеринбурга пришли хорошие новости. Полугодовалую девочку, которую держали в шкафу, из реанимации перевели в обычную палату", - написала Кузнецова в своем Facebook.В ближайшее время ребенка посетит региональный уполномоченный, уточнила Кузнецова."Предстоит решить еще много вопросов - в плане здоровья, дальнейшего жизнеустройства девочки. Но сейчас рядом доктора, забота, помощь", - заключила омбудсмен.

https://ria.ru/20201012/shkaf-1579416953.html

свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Месть мужу: пять месяцев мать держала новорожденную в шкафу Первые пять месяцев жизни Полина провела в шкафу, где ее держала мать. Женщина заявила, что ребенок умер во время домашних родов. Девочка находилась в заточении практически без воды и еды. Сейчас малышку выхаживают врачи, а против матери возбуждено уголовное дело. 2020-10-12T20:50 true PT1M19S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, анна кузнецова, происшествия