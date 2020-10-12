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Как грязные окна влияют на здоровье человека
Мытье окон, оказывается, это не только вопрос чистоты, но и вопрос здоровья. Почему нужно их мыть не реже двух раз в год, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T04:00
2020-10-12T10:21
антон ястребцев
россия
жилье
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Мытье окон, оказывается, это не только вопрос чистоты, но и вопрос здоровья. Почему нужно их мыть не реже двух раз в год, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201012/okno-1579091952.html" target="_blank">радио Sputnik</a> эколог-эксперт, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" <a href="http://ria.ru/person_anton-yastrebtsev/" target="_blank" data-auto="true">Антон Ястребцев</a>.Чем выше освещенность помещения, чем больше в нем естественного света, тем комфортнее там человеку. Это подметили еще гигиенисты XIX века, поэтому в старых домах вы обнаружите окна во всех помещениях, включая кладовки, туалеты и ванные. Считалось, что солнечный свет, попадая в помещение, обеззараживает его, рассказал в интервью радио Sputnik эколог-эксперт, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.Есть опосредованная связь между здоровьем человека и черной грязью, которая скапливается на окнах, рассказал эколог."Лучше смывать грязь с рамы, со стекол, с подоконников. Черная грязь — это то, что еще не попало в помещение. Если не смыть эту грязь, содержащую, между прочим, сажу и канцерогенные вещества, она может залететь в помещение с порывом ветра и попасть в легкие", — объясняет Антон Ястребцев.Мыть окна лучше два раза в год, отметил эколог-эксперт.
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антон ястребцев, россия, жилье, здоровье, общество

Как грязные окна влияют на здоровье человека

04:00 12.10.2020 (обновлено: 10:21 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМытье окон
Мытье окон - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Мытье окон, оказывается, это не только вопрос чистоты, но и вопрос здоровья. Почему нужно их мыть не реже двух раз в год, рассказал в интервью радио Sputnik эколог-эксперт, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.
Чем выше освещенность помещения, чем больше в нем естественного света, тем комфортнее там человеку. Это подметили еще гигиенисты XIX века, поэтому в старых домах вы обнаружите окна во всех помещениях, включая кладовки, туалеты и ванные. Считалось, что солнечный свет, попадая в помещение, обеззараживает его, рассказал в интервью радио Sputnik эколог-эксперт, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.

"Дело не столько в обеззараживании помещения, сколько в инсоляции, потому что чем светлее в помещении, тем лучше человек себя чувствует. Если окна будут загрязнены, меньше света будет проникать через окна, причем это довольно серьезно сказывается. Поэтому окна важно мыть", — сказал Антон Ястребцев.

Есть опосредованная связь между здоровьем человека и черной грязью, которая скапливается на окнах, рассказал эколог.
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"Лучше смывать грязь с рамы, со стекол, с подоконников. Черная грязь — это то, что еще не попало в помещение. Если не смыть эту грязь, содержащую, между прочим, сажу и канцерогенные вещества, она может залететь в помещение с порывом ветра и попасть в легкие", — объясняет Антон Ястребцев.
Мыть окна лучше два раза в год, отметил эколог-эксперт.

"Состав пыли летом и зимой разный. Летом это преимущественно пыльца, на которую у многих аллергия, тополиный пух и прочая грязь растительного происхождения, а зимой больше накапливается сажа, хлориды. Нужно смывать это и летом и зимой. Мыть лучше специальными препаратами", — рассказал радио Sputnik Антон Ястребцев.

 
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