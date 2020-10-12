https://ria.ru/20201012/okna-1579334955.html

Как грязные окна влияют на здоровье человека

Мытье окон, оказывается, это не только вопрос чистоты, но и вопрос здоровья. Почему нужно их мыть не реже двух раз в год, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T04:00

2020-10-12T04:00

2020-10-12T10:21

антон ястребцев

россия

жилье

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Мытье окон, оказывается, это не только вопрос чистоты, но и вопрос здоровья. Почему нужно их мыть не реже двух раз в год, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201012/okno-1579091952.html" target="_blank">радио Sputnik</a> эколог-эксперт, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" <a href="http://ria.ru/person_anton-yastrebtsev/" target="_blank" data-auto="true">Антон Ястребцев</a>.Чем выше освещенность помещения, чем больше в нем естественного света, тем комфортнее там человеку. Это подметили еще гигиенисты XIX века, поэтому в старых домах вы обнаружите окна во всех помещениях, включая кладовки, туалеты и ванные. Считалось, что солнечный свет, попадая в помещение, обеззараживает его, рассказал в интервью радио Sputnik эколог-эксперт, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.Есть опосредованная связь между здоровьем человека и черной грязью, которая скапливается на окнах, рассказал эколог."Лучше смывать грязь с рамы, со стекол, с подоконников. Черная грязь — это то, что еще не попало в помещение. Если не смыть эту грязь, содержащую, между прочим, сажу и канцерогенные вещества, она может залететь в помещение с порывом ветра и попасть в легкие", — объясняет Антон Ястребцев.Мыть окна лучше два раза в год, отметил эколог-эксперт.

https://ria.ru/20200927/musor-1577792277.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон ястребцев, россия, жилье, здоровье, общество