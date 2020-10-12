Ереван оценил возможность запроса к ОДКБ о военной помощи в Карабахе
17:15 12.10.2020 (обновлено: 18:12 12.10.2020)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в ответ на вопрос о возможном запросе армянской стороны к РФ или ОДКБ о военной помощи на фоне обострения в Нагорном Карабахе заявил, что все может быть задействовано по необходимости и исходя из договорных обязательств сторон.
"Мы говорили о многих вещах. У нас есть союзнические взаимоотношения, договорные обязательства по двусторонней линии, по ОДКБ. Все будет задействовано так, как должно быть задействовано по необходимости", - сказал он.
Отвечая на уточняющий вопрос, что пока речи не идёт о том, что Армения может запросить военную помощь у России или ОДКБ, министр заявил: "все будет сделано так, как исходит из договорных обязательств".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.