https://ria.ru/20201012/odkb-1579449465.html

Ереван оценил возможность запроса к ОДКБ о военной помощи в Карабахе

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в ответ на вопрос о возможном запросе армянской стороны к РФ или ОДКБ о военной помощи на фоне обострения в... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T17:15

2020-10-12T17:15

2020-10-12T18:12

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

зограб мнацаканян

обсе

одкб

нагорно-карабахская республика

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел Армении <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Зограб Мнацаканян</a> в ответ на вопрос о возможном запросе армянской стороны к РФ или <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> о военной помощи на фоне обострения в Нагорном Карабахе заявил, что все может быть задействовано по необходимости и исходя из договорных обязательств сторон.Отвечая на уточняющий вопрос, что пока речи не идёт о том, что Армения может запросить военную помощь у России или ОДКБ, министр заявил: "все будет сделано так, как исходит из договорных обязательств".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/karabakh-1579411361.html

MAX M Так уже обращались несколько раз и вам все объяснили. И опять ОДКБ? Путин же вам ответил, что ОДКБ не распространятся на боевые действия в других странах. Или считаете что он может передумать? 19

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нагорно-карабахская республика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зограб мнацаканян, обсе, одкб, нагорно-карабахская республика, сша, в мире